Tres pueblos de Chile con mar hermoso y precios accesibles para el verano

Cada verano , Chile se convierte en uno de los destinos más elegidos por los argentinos, especialmente por su cercanía, sus playas del Pacífico y la posibilidad de combinar descanso con escapadas urbanas. Sin embargo, muchos viajeros terminan concentrándose siempre en los mismos lugares, donde los precios suelen ser más altos.

Lejos de los balnearios más conocidos, existen pueblos costeros donde el mar sigue siendo protagonista y el ritmo es mucho más tranquilo. Son destinos con playas amplias, menos turismo masivo y una oferta pensada para quienes buscan vacaciones simples y accesibles.

Estos pueblos con mar en Chile se destacan por mantener precios más bajos en alojamiento y comida, sin resignar paisajes ni experiencia. A continuación, tres opciones ideales para disfrutar el verano cuidando el bolsillo.

Dichato es un pueblo costero ubicado en la región del Biobío que se caracteriza por su ambiente familiar y precios accesibles. Su playa es amplia, de arena clara y aguas tranquilas, ideal para descansar y pasar el día sin apuro.

El pueblo cuenta con cabañas económicas, hostales y una oferta gastronómica sencilla basada en pescados y mariscos. Es una excelente opción para quienes buscan mar y tranquilidad sin los costos de los destinos más turísticos .

dichato, Chile Dichato combina una playa amplia y familiar con un ambiente relajado y costos accesibles. Shutterstock

Iloca

Iloca es uno de los pueblos con mar más económicos del centro de Chile. Su extensa playa abierta y su entorno natural lo convierten en un destino elegido por familias y viajeros que priorizan el descanso.

Aquí predominan los alojamientos simples, los restaurantes locales y un ritmo pausado que invita a desconectar. La playa es ideal para largas caminatas, pesca recreativa y contemplar el océano sin multitudes.

image Iloca se destaca por su extensa playa abierta y su perfil económico, ideal para descansar frente al mar. Chile es Tuyo

Los Molles

Ubicado al norte de la región de Valparaíso, Los Molles es un pequeño pueblo costero que conserva un perfil tranquilo y precios más bajos que otros balnearios cercanos. Su playa es recogida, con arena fina y un entorno natural muy cuidado.

Es un destino ideal para quienes buscan mar, naturaleza y calma. Además, cuenta con senderos, áreas protegidas y una oferta de cabañas y departamentos a valores más accesibles que en zonas más concurridas.