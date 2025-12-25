Cómo evitar estafas y cuánto cuesta alquilar en la costa atlántica

Cómo identificar una inmobiliaria confiable, por qué es casi imposible alquilar por día en enero y cuáles son los valores en la costa atlántica para el verano.

En el marco de la temporada de verano, Darío Rizzo, corredor inmobiliario, participó de una entrevista en MDZ Radio donde ofreció recomendaciones esenciales para alquilar de manera segura en la costa atlántica, detalló los precios vigentes, analizó la dinámica del mercado y brindó recomendaciones fundamentales para planificar las vacaciones en la playa.

Al ser consultado sobre cómo evitar fraudes, Rizzo fue contundente: "tengan cuidado a la hora de reservar, obviamente, siempre buscando inmobiliaria de confianza". Asimismo, se refirió a quienes optan por plataformas digitales: "Si alguien va a alquilar por Airbnb, que el departamento tenga muchos reviews y que el propietario esté verificado". Alertó sobre los riesgos: "Pasa un montón que llegan, no les gusta el departamento y después el Airbnb no falla a favor del propietario, no devuelven el dinero y hay veces que sí pasan cosas feas también". Su consejo final fue claro: "Les aconsejo buscar inmobiliarias de confianza, que sean matriculados y que tengan experiencia en alquileres amoblados".

Respecto a los valores en la costa bonaerense, el corredor indicó que varían según la locación. Destacó a Mar del Plata como la opción más accesible: "Lo más barato es Mar del Plata, que tiene mucha construcción de departamento económico. Por ejemplo, en dos ambientes por una quincena, podes conseguir por 500, 600 dólares la quincena". Mencionó también otras localidades con buena relación precio-calidad como Mar de Ajó, San Clemente: "Ahí podes conseguir departamento un poco más grande a mejor precio". En contraste, para destinos como Pinamar, los valores se disparan: "Ahí ya estás hablando de una quincena de casi 2.000 dólares".

Consultado sobre la modalidad de alquiler, Rizzo explicó que en temporada alta es complejo alquilar por día: "Está muy complicado que un departamento en temporada alta te alquile por día… en enero es casi imposible conseguir departamento por día". Respecto a la opción semanal, aclaró: "Por semana se puede, pero cuesta… la gente quiere alquilar quincenal". Ante esta dificultad, sugirió comparar con otras opciones: "Yo ahí te aconsejo que busques tal vez un hotel… compares con hotel precio. Porque si te vas a quedar solamente con lo que conseguís en departamento, yo creo que vas a terminar pagando más caro".