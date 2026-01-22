Alerta nivel naranja por tormentas severas en Buenos Aires: cuándo se larga con todo y a qué zonas afecta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 22 de enero un alerta de nivel naranja por tormentas severas que abarcará a varias localidades.

Se vienen las tormentas este jueves en algunas partes de Buenos Aires. Foto: MDZ

Este jueves 22 de enero habrá tormentas severas en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió un alerta de nivel naranja.

Estas tormentas "estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora (km/h)", según explicó el organismo. Además advirtió que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros (mm), que pueden ser superados en forma puntual".

¿Qué zonas están bajo alerta por tormentas? Las localidades bajo alerta naranja por tormentas severas son Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra, zona baja de Tornquist, Coronel Dorrego, costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, costa de Villarino y Monte Hermoso.