Mendoza está bajo alerta meteorológica: qué departamentos se verán afectados por las lluvias y el granizo

Sigue el calor en Mendoza, pero este mermará hacia la noche por la llegada de fuertes tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico para este miércoles 21 de enero indica que el calor seguirá siendo protagonista en Mendoza, con valores térmicos similares a los del día anterior. No obstante hacia la noche se espera un leve descendo de la temperatura por la llegada de fuertes tormentas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 35°, mientras que la mínima se ubicará en los 22°, en una jornada que comenzará con tiempo estable y ambiente bien veraniego.

Sin embargo, hacia la tarde comenzarán a soplar vientos del sector sur, un cambio que marcará la llegada de tormentas a gran parte de Mendoza sobre todo en horas de la noche. El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para General Alvear, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Santa Rosa, La Paz, Junin, San Martín, Luján de Cuyo, Lavalle y Las Heras.

El SMN explicó que se registrarán tormentas fuertes que podrán "estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h". Se esperan de 15 a 40 mm de precipitaciones acumuladas.

De cara a los próximos días, el jueves continuará el calor intenso. Se prevé una jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste y precipitaciones tanto en el llano como en cordillera. La máxima podría trepar hasta los 36°, con una mínima de 23°.