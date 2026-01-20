Alerta por tormentas "localmente fuertes": qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles que afectará distintas zonas de la provincia por la noche.

El SMN emitió un alerta para este miércoles en gran parte de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 21 de enero por tormentas en distintas zonas de Mendoza, que podrían presentarse sobre todo durante la noche.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y General Alvear. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indicaron.

alerta tormentas miércoles El SMN emitió un alerta por tormentas para este miércoles. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual” y que “los mayores valores se esperan en las regiones del noroeste del país, donde además en alta montaña las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada”.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: circulación de viento leve desde el norte entre las 11 y las 23 en toda la provincia. Entre las 14 y las 19, viento Zonda leve en Malargüe.

circulación de viento leve desde el norte entre las 11 y las 23 en toda la provincia. Entre las 14 y las 19, viento Zonda leve en Malargüe. Nubosidad: jornada inicialmente despejada. A partir de las 16, convección con desarrollo de tormentas en el Sur provincial, que se extienden luego hacia el Valle de Uco y en la madrugada del jueves hacia la zona Este. No se descarta caída de granizo durante el desarrollo de estas tormentas, especialmente en el Sur.

jornada inicialmente despejada. A partir de las 16, convección con desarrollo de tormentas en el Sur provincial, que se extienden luego hacia el Valle de Uco y en la madrugada del jueves hacia la zona Este. No se descarta caída de granizo durante el desarrollo de estas tormentas, especialmente en el Sur. Alta Montaña: cielo mayormente despejado todo el día. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, coincidiendo así con el alerta emitido por el SMN. La mínima esperada es de 22ºC y la máxima de 36º.