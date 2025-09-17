Alerta por lluvias y viento Zonda este jueves: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias por viento Zonda y lluvias para este jueves 18 de septiembre en distintas zonas de Mendoza . Según el SMN, hay alerta por lluvias en General Alvear, San Rafael, Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Las precipitaciones se esperan por la noche: “El área será afectada por tormentas aisladas. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por chaparrones intensos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 70 km/h”, detallaron.

Se anuncian lluvias para los próximos días en Mendoza.

También hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron desde el SMN.

El SMN emitió un alerta por Zonda para este jueves en el sur de la provincia.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

En tanto el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un jueves caluroso, con Zonda en precordillera y Malargüe, además de tormentas aisladas hacia la noche. Se espera una mínima de 14ºC y una máxima de 29ºC.

El viernes habrá un importante descenso de la temperatura y la máxima alcanzaría los 22ºC Se anticipan vientos moderados a fuertes del sector sur, además de tormentas aisladas e inestabilidad en cordillera.

pronóstico jueves El pronóstico para los próximos días en Mendoza. Contingencias Climáticas

El sábado no habrá demasiadas modificaciones en cuanto a la temperatura. Continuarán las tormentas y se esperan nevadas en cordillera.