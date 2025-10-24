Alerta en CABA: aumentan las internaciones por riesgo suicida en jóvenes

En el marco del Mes de la Salud Mental, el Ministerio Público Tutelar (MPT) presentó un informe preocupante: en la Ciudad de Buenos Aires se registra más de una internación diaria de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida. El estudio, basado en 596 internaciones durante 2023, advierte que el 55% de los casos corresponde a menores de 15 años.

El relevamiento fue elaborado por el MPT junto con el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, con el propósito de analizar las causas y características de las hospitalizaciones vinculadas al riesgo suicida.

La presentación se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA, con la participación de la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, la secretaria general de Gestión, Pilar Molina, y el equipo de Salud Mental del organismo.

Stanley subrayó que “la Organización Mundial de la Salud estima que por cada suicidio consumado ocurren entre 10 y 20 intentos”. En ese sentido, enfatizó la urgencia de fortalecer las redes de cuidado y acompañamiento y destacó la importancia de generar evidencia empírica para sustentar políticas públicas orientadas a la prevención y la atención integral de la salud mental infantojuvenil.

El psiquiatra Andrés Tate, integrante del equipo del MPT, explicó que el incremento de notificaciones fue lo que motivó este primer informe, que tendrá continuidad en futuras publicaciones. Los datos preliminares muestran que la tendencia se mantiene estable, aunque con niveles altos.

El análisis indica que casi la mitad de las internaciones corresponden a adolescentes de entre 13 y 15 años, mientras que el 43% pertenece al grupo de 16 y 17 años. Además, el 77% de los casos son mujeres y un 1,5% corresponde a personas trans o no binarias.

Las internaciones se producen mayoritariamente en hospitales públicos, y en el 63% de los ingresos las acompañantes son familiares mujeres, un dato que refuerza la necesidad de abordar el cuidado con perspectiva de género.

Principal motivo de internación

Los especialistas advierten que la ideación suicida y los intentos autolesivos son los principales motivos de internación, predominando la ingesta de medicamentos como método más frecuente. En las infancias menores de 12 años, sin embargo, se detectan intentos con métodos de mayor letalidad, lo que requiere una respuesta temprana desde los ámbitos educativos y comunitarios.

La secretaria Pilar Molina remarcó que el MPT cumple un rol clave en la protección de derechos y el acceso a la justicia, acompañando de manera integral a niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional o social.

En línea con las recomendaciones del propio organismo, el MPT difundió su Guía de Lenguaje Respetuoso para el tratamiento mediático de casos vinculados a la salud mental y al suicidio, elaborada junto al Departamento de Derechos Humanos y Salud Mental. El documento invita a los medios a evitar enfoques estigmatizantes, resguardar la intimidad y poner el acento en la prevención y la orientación, siguiendo las pautas de la OMS y la Ley de Salud Mental N° 26.657

Líneas de asistencia: