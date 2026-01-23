Alerta amarilla en Mendoza: granizo, ráfagas y tormentas fuertes para la tarde y la noche

El pronóstico vuelve a poner a Mendoza en guardia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la provincia quedó bajo alerta amarilla por tormentas para el tramo de la tarde hacia la noche, luego de un escenario de mayor tensión que se habría moderado.

La advertencia alcanza a áreas urbanas, zonas de valle y sectores del Sur, con la posibilidad de episodios puntualmente severos. En el radar del aviso aparecen el granizo , el viento intenso y chaparrones concentrados en poco tiempo.

Según el parte oficial, se esperan tormentas aisladas que pueden ganar fuerza y, en algunos casos, volverse más agresivas de manera localizada. El combo incluye descargas eléctricas frecuentes, caída de granizo y ráfagas que podrían rozar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto al agua, el estimado de acumulados ronda entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que algunos sectores superen ese rango de forma puntual. Además, en las partes más elevadas de la cordillera y en la franja de la puna, las precipitaciones podrían presentarse como granizo y también como nieve.

En el listado aparecen la Precordillera de Las Heras y la Precordillera de Luján de Cuyo , dos áreas donde el cambio de condiciones puede sentirse con rapidez. El aviso también incluye al Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. En esos departamentos, el foco está puesto en la combinación de viento, actividad eléctrica y agua acumulada en lapsos cortos, un escenario que suele complicar la circulación y aumenta el riesgo de anegamientos en puntos sensibles.

El mapa de la alerta se extiende hacia el Este y hacia el Valle de Uco. Están comprendidos Junín y Rivadavia, además de los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. A ese grupo se suma el corredor del Este de Las Heras junto con La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. En todas esas zonas, el aviso conserva la misma línea de riesgo: tormentas fuertes intermitentes, con probabilidad de granizo y ráfagas intensas, más episodios de lluvia concentrada que pueden generar complicaciones rápidas.

Qué pasa en el Sur provincial

El Sur mendocino también entra en el alcance del aviso. El parte menciona General Alvear y la zona baja de San Rafael, además de la zona baja de Malargüe. En estos sectores, la atención suele centrarse en el viento y en la posibilidad de granizo, pero también en la velocidad con la que pueden formarse núcleos activos. En caso de tormentas intensas, la visibilidad puede caer de golpe y los caminos rurales pueden resentirse si el agua se acumula en poco tiempo.

Ante este tipo de alertas, las medidas de prevención suelen marcar la diferencia. Se recomienda asegurar objetos sueltos en patios y balcones, evitar permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas y circular con precaución si empieza a llover fuerte. En zonas con antecedentes de anegamientos, conviene mantener limpios desagües y canales. Y si hay granizo, lo más seguro es buscar resguardo bajo techo y no detenerse debajo de árboles o estructuras inestables. La ventana más delicada, según el aviso, se ubica entre la tarde y las primeras horas de la noche, con evolución variable según el departamento.