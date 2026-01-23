Presenta:

¿Fin de semana con lluvia? Cómo está el paso a Chile

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

A primera hora de la mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

  • Uspallata: 12°
  • Punta de Vaca: 6°
  • Puente del Inca: 3°
  • Las Cuevas: 2°

Para este viernes el pronóstico de Contingencias Climáticas indica precipitaciones en cordillera. Según lo anunciado, las precipitaciones continuarían viernes y sábado.

Se puede consultar información en tiempo real en PasAr, la nueva funcionalidad dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.

La herramienta ofrece datos actualizados minuto a minuto sobre el estado de los pasos fronterizos, tiempos de espera y recomendaciones clave para un cruce más seguro y ordenado.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.

