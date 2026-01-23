¿Fin de semana con lluvia? Cómo está el paso a Chile
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.
A primera hora de la mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:
Te Podría Interesar
- Uspallata: 12°
- Punta de Vaca: 6°
- Puente del Inca: 3°
- Las Cuevas: 2°
Para este viernes el pronóstico de Contingencias Climáticas indica precipitaciones en cordillera. Según lo anunciado, las precipitaciones continuarían viernes y sábado.
Se puede consultar información en tiempo real en PasAr, la nueva funcionalidad dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.
La herramienta ofrece datos actualizados minuto a minuto sobre el estado de los pasos fronterizos, tiempos de espera y recomendaciones clave para un cruce más seguro y ordenado.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.