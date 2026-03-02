Alerta por 72 horas de tormentas fuertes: qué provincias que estarán bajo lluvias intensas

El inicio de la semana llegará con un cambio marcado en las condiciones del tiempo. El Servicio Meteorologico Nacional emitió una advertencia por un sistema de tormentas que afectará a buena parte del centro y norte del país durante al menos tres días consecutivos.

El fenómeno comenzará en la noche del lunes 2 y se extenderá hasta el jueves 5, con lluvias persistentes y viento intenso. Según el organismo oficial, el frente ingresará con precipitaciones de variada intensidad y ráfagas provenientes del sector norte que podrían rozar los 70 kilómetros por hora. Se espera que el período más activo se concentre entre el martes y el miércoles, aunque las condiciones inestables podrían prolongarse.

Las zonas alcanzadas por la advertencia incluyen San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. En estos distritos se prevén acumulados de hasta 20 milímetros, con tormentas que podrían presentarse de forma intermitente pero sostenida durante más de 72 horas.

El escenario contempla chaparrones intensos en algunos momentos y períodos de calma relativa en otros. No se descarta que durante la madrugada del viernes todavía se registren lluvias aisladas en sectores puntuales. La recomendación principal es mantenerse informado y evitar actividades al aire libre en horarios de mayor inestabilidad.

El frente también tendrá impacto en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el pronóstico oficial, las primeras precipitaciones llegaron el domingo 1° de marzo al sur bonaerense. Con el correr de las horas, el mal tiempo avanzará hacia el centro y norte provincial.

El Área Metropolitana de Buenos Aires sentiría el cambio el jueves por la mañana, cuando se prevén chaparrones y un descenso térmico notorio. La llegada de las lluvias marcará el quiebre de varios días cálidos y dará paso a un ambiente más fresco hacia el cierre de la semana.

Cómo evolucionará el tiempo en la Ciudad

Para la Ciudad de Buenos Aires, el lunes se anticipa con cielo despejado en las primeras horas y mayor nubosidad hacia la tarde, con temperaturas entre 22 y 32 grados. El martes continuará mayormente nublado, con una máxima cercana a los 31 grados y algunos momentos de sol.

El miércoles mantendrá registros similares, con 22 grados de mínima y 32 de máxima, alternando entre nubes y claros. El jueves será la jornada clave: la temperatura bajará, con mínima de 19 y máxima de 26 grados, y se esperan lluvias durante la mañana.

caba pronostico

El viernes y el sábado el cielo permanecerá cubierto, con valores que oscilarán entre los 16 y 24 grados. El cambio térmico será evidente y marcará el inicio de un período más templado.

Frente a este panorama, las autoridades sugieren asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas y revisar desagües. También se aconseja prestar especial atención a los partes oficiales y a las actualizaciones del pronóstico.

La semana estará dominada por la inestabilidad. Lluvias intermitentes, ráfagas intensas y un descenso de temperatura formarán parte del escenario en varias provincias. La clave será anticiparse y organizar las actividades teniendo en cuenta el avance del frente de tormentas.