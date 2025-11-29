Alejo Hunau, el joven entusiasta y talentoso cuya vida quedó trunca

Nombrar a Alejo Hunau en muchos ámbitos de la provincia de Mendoza es generar automáticamente unas lágrimas en los ojos de alguien, un lamento, una nostalgia. O quizá será más justo usar el plural, referirse a tristezas, a llantos. El joven talentoso, alegre, entusiasta, fue asesinado en la madrugada del 23 de noviembre del 2004. Pero antes, tuvo una vida que dejó marcas inolvidables y bellas en las historias de miles de personas.

Un documental dirigido por el periodista Rodrigo Sepúlveda a pedido de la madre de Alejo , Silvia Ontiveros, relata quién fue y cómo lo describen las personas que se lo cruzaron, que fueron parte de su vida, corta pero inmensa.

La infancia de Alejo Hunau no fue fácil . ¿quién acaso tuvo una infancia sencilla? Pero es que, Alejo, quien había nacido en 1971, presenció el secuestro de su madre cuando tenía cuatro años. Se la llevaron en febrero de 1976, junto a su pareja de entonces, Fernando Rule. "En la denominada causa Rabanal. Habían secuestrado a un grupo de militantes del peronismo, militantes montoneros, sindicales...", cuenta Sepúlveda y los llevan al D2 (ex-centro de detención clandestino).

Ontiveros pedirá que su hijo vaya a la casa de su padre,Hunau, quien ya tenía otra pareja y tendrá hijos. Alejo no verá a Silvia hasta 1983 cuando se termine el gobierno militar. En 1976 la intervención del subdirector del diario Los Andes y una de las mejores plumas de Latinoamérica, Antonio Di Benedetto, serán clave para que Silvia no sea una desaparecida.

La relación con la familia no será buena pero tampoco será un camino simple para Alejo, quien ya tenía 13 años, el de revincularse con su mamá. Una seguna oportunidad, le pedirá Silvia. Alejo la otorga y comienza una relación de mucha unidad para siempre. Las amigas son clave para que él se acerque: Federica y Celia le insistirán que lo haga, lo empujan a que dé ese paso.

Durante el tiempo que estuvieron separados madre e hijos hubo cartas, dibujos pero no presencia, fruto de las restricciones de la dictadura, de la familia Hunau, también. De la vida de aquella época.

El joven Alejo

Como cuenta el documental que se presentó este viernes 28 en el cine de la Universidad, la adolescencia de Hunau transcurrirá en el Colegio Universitario Central (CUC). Su amiga Celia Duek, hoy profesora en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, relata sobre esa época en el documental. Gustavo Maure, dirigente sindical, también habla de él. Le dio clases. Lo conoció.

Y por esas casualidades, o no, mientras el documental fue filmado en el CUC se acercó en el colegio una profe que está dando clases. Y recuerda que habían hecho un piloto de un programa infantil que se llama Te Conté,que nunca salió al aire porque era para un concurso y no ganaron, "pero hicieron el piloto", comenta Sepúlveda. Después no se repetirá una experiencia similar, unos años más tarde, sus proyectos serán "exitosos".

Amigos y amigas tendrá muchísimos, incontables. Desde esa época se verá su ímpetu por hacer, por agradar, por compartir. Es por eso que siempre hay alguien que lo conoció, aunque sea por un rato cada vez que se lo nombra en algún rincón del Gran Mendoza. El "siempre", una palabra demasiado grande, pero quizá a la medida de alguien como Alejo Hunau. A veces, la muerte potencia nuestras virtudes. Pero no hay quien no diga que él no tuvo muchísimas verdaderamente.

Alejo Hunau, el comunicador y creativo

Alejo Hunau empieza la carrera de Comunicación Social. Dice Sepúlveda: " Y todo el mundo lo describe como un tipo muy capaz, muy interpelador, muy participativo en las clases".

Lo contacta Ivana Lona, quien estaba en pareja con el Adriano da la Torre.Adriano tiene una productora. Empieza un programa totalmente innovador para Mendoza: El Ático, que tiene pocas emisiones en canal 9, pero mucho impacto. Tocan temas que no se trataban por esse entonces- 1996- en la TV abierta local- como prostitución, droga, sida, pobreza.Nadie olvida esa experiencia.

Gana el Martín Fierro. Van a Formosa y hacen de esa estatuilla única, algo propio. "El documental tiene un archivo de ese momento. Hay muchas cosas que fuimos consiguiendo que no sabíamos que íbamos a encontrar y nos asombraron. De Alejo, dicen era, un trabajólico, un tipo que laburaba, generaba ideas, proyectos, que no paraba nunca, hizo un montón de cosas, hizo programas de televisión,trabajó en el diario de la escuela, fue capacitador, después en el área de promoción de la salud, también hizo campañas".

Fue cercano a Franja Morada en la Facultad, trabajó con el radicalismo más tarde. Junto a Claudia García, durante el Gobierno de Julio Cobos,-2003- genera campañas para la promoción de la salud. Son tan buenas e innovadoras que se lo llevan un verano a La Costa, a repetir la experiencia. También fue quien dirigió la Casa de Mendoza en Buenos Aires y por último, asesor de Mariana Juri como ministra de Turismo.

El último día de Alejo Hunau y los sueños que quedaron por cumplir

La conocida comunicadora Martina Funes relata en el documental que quería hacer una productora con sede en Santiago de Chile, Mendoza, Buenos Aires y España ¿Quién puede dudar de que lo habría logrado?Era un proyecto que tenía muy avanzado pero lo asesinaron y lo que vino fue un camino por recorrer, por buscar justicia, especialmente quien lo encabezó fue su madre.

Las últimas sonrisas de Alejo fueron en la UTN, en un evento de la carrera de Turismo, reemplazó a Juri como asesor. Pero nadie lo pudo reemplazar a él jamás.