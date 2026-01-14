Alarma por las polillas negras que invadieron la provincia de Buenos Aires y generan reacciones en la piel

La invasión de polillas negras en el norte bonaerense genera brotes y alergias en la piel. Expertos advierten evitar el contacto y extremar cuidados.

La aparición masiva de polillas negras encendió la alarma en varias localidades de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde vecinos comenzaron a reportar brotes, irritaciones en la piel y reacciones alérgicas tras el contacto con estos insectos.

polilla negra Las polillas negras que invadieron la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. X Qué son las polillas negras que aparecieron en provincia de Buenos Aires Se trata de la especie Hylesia nigricans, una mariposa oscura de gran tamaño cuya presencia se intensificó en las últimas semanas por la combinación de altas temperaturas y humedad. Aunque no pican ni muerden, el problema está en que desprenden pelos microscópicos altamente irritantes, capaces de provocar dermatitis tanto en adultos como en niños.

Municipios como Tigre confirmaron un aumento de consultas médicas vinculadas a este fenómeno, que no es nuevo pero sí más frecuente en esta época del año. Los pelos que liberan estas polillas (tanto en su fase de oruga como en su etapa adulta( pueden quedar adheridos a la piel, la ropa o incluso las sábanas, y generar reacciones cutáneas horas después del contacto.

Irritación En La Piel polillas negras X En la mayoría de los casos, las manifestaciones son leves como ronchas rojizas o blanquecinas, picazón intensa, ardor o inflamación que suelen desaparecer con el correr de los días. Sin embargo, algunas personas pueden presentar cuadros más severos, especialmente si tienen antecedentes alérgicos o una exposición prolongada.

Desde los sistemas de salud locales recomiendan evitar el contacto directo, lavar la zona afectada con agua fría y jabón, no rascarse ni aplicar alcohol u otras sustancias irritantes. En situaciones excepcionales (como dificultad para respirar o hablar) se aconseja asistir de inmediato a un centro de salud.