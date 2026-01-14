Conmoción en el subte D: una persona se arrojó a la formación y el servicio funciona limitado
El servicio de la línea D se encuentra limitado entre Catedral y Pueyrredón tras un grave accidente ocurrido en la estación Palermo, en la zona de Puente Pacífico.
Un grave accidente generó conmoción este martes en la línea D de subte. Según la información que trascendió, una persona se habría arrojado a la formación y fue arrollada en la Estación Palermo, en el sector de Puente Pacífico.
Según trascendió, la víctima sufrió politraumatismos graves como consecuencia del impacto. Tras el incidente, fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Fernández, donde quedó internada.
Te Podría Interesar
El episodio tuvo lugar en Puente Pacífico, un punto clave de combinación y alto tránsito en la línea D, lo que generó un fuerte impacto entre los usuarios que se encontraban en la estación al momento del accidente.
Cómo funciona el subte D tras el incidente
Como consecuencia del accidente, el servicio de la Línea D funciona de manera limitada, entre las estaciones Catedral y Pueyrredón. Desde la red de transporte se emitió una advertencia para evitar la zona, debido al operativo de emergencia y a las restricciones en la circulación de trenes.