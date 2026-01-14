Conmoción en el subte D: una persona se arrojó a la formación y el servicio funciona limitado

El servicio de la línea D se encuentra limitado entre Catedral y Pueyrredón tras un grave accidente ocurrido en la estación Palermo, en la zona de Puente Pacífico.

Un grave accidente generó conmoción este martes en la línea D de subte. Según la información que trascendió, una persona se habría arrojado a la formación y fue arrollada en la Estación Palermo, en el sector de Puente Pacífico.

Según trascendió, la víctima sufrió politraumatismos graves como consecuencia del impacto. Tras el incidente, fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Fernández, donde quedó internada.

El episodio tuvo lugar en Puente Pacífico, un punto clave de combinación y alto tránsito en la línea D, lo que generó un fuerte impacto entre los usuarios que se encontraban en la estación al momento del accidente.