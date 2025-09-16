Accidente en la AU 25 de Mayo: caos en la salida a Entre Ríos y demoras de hasta 5 kilómetros

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este martes generó fuertes complicaciones en la Autopista 25 de Mayo (AU 25 de Mayo) . El hecho se produjo sobre la rampa de la salida Entre Ríos, en sentido Liniers–Ezeiza , donde un auto Citroen C4 y un camión colisionaron, provocando el cierre total del acceso.

De acuerdo con la información oficial brindada por AUSA , el tránsito liviano deberá continuar hasta la salida Jujuy, mientras que los vehículos pesados deberán desviar previamente por el enlace con la AU 9 de Julio Sur , en dirección a Avellaneda. Como consecuencia del siniestro, se registraron demoras superiores a los 5 kilómetros en la traza.

En el lugar trabajó personal de SAME , que incluso desplegó un helicóptero para asistir a un hombre de 45 años involucrado en el choque. Sin embargo, minutos después el operativo aéreo fue cancelado al confirmarse que la víctima no presentaba heridas de gravedad.

En estos momentos en el lugar del hecho trabaja una grúa con el propósito de retirar dos camiones incrustados en la salida Entre Ríos para liberar la calzada y normalizar el tránsito de la Autopista 25 de Mayo.

Las autoridades pidieron a los conductores circular con precaución y recomendaron tomar vías alternativas hasta que la rampa pueda ser habilitada nuevamente.