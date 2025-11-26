A qué hora lloverá con más fuerza en Mendoza este miércoles

Mendoza está bajo alerta por tormentas eléctricas y posible caída de granizo. El SMN dividió la provincia en zonas con alerta amarilla y naranja y anticipó en qué franjas horarias se esperan las lluvias más intensas.

Las tormentas más fuertes en Mendoza se esperan entre las 15 y las 19, con probabilidad de granizo y ráfagas intensas en varios departamentos.

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene a Mendoza bajo alertas por tormentas eléctricas y posible caída de granizo, en una jornada que combinará calor, inestabilidad y lluvias fuertes en buena parte del territorio.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta Según el SMN, la advertencia se divide en dos niveles. Por un lado, rige alerta amarilla para el Gran Mendoza y el este provincial, que incluye los departamentos de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas y ocasional granizo.

Por otro lado, se mantiene una alerta naranja para los departamentos donde el fenómeno puede ser más severo: Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael, General Alvear y Malargüe. Allí se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con chaparrones muy intensos, granizo de distintos tamaños, abundante actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

mapa_alertas (18) En el Sur mendocino, especialmente en San Rafael, General Alvear y Malargüe, la alerta naranja por tormentas se extenderá durante la tarde y seguirá en nivel amarillo hasta la madrugada del jueves. A qué hora se esperan las lluvias más fuertes Si bien podrían registrarse lluvias débiles o chaparrones aislados antes, el escenario más intenso comenzará, en general, desde las 15. A partir de esa hora se espera que las tormentas ganen fuerza en buena parte de la provincia y que se concentre el mayor desarrollo de nubosidad, descargas eléctricas y posible granizo.

De acuerdo a la previsión, las lluvias más fuertes se limitarían a la tarde, con un pico entre las 15 y las 19. Después de ese horario, en la mayoría de los departamentos las tormentas comenzarían a mermar y la actividad se volvería más aislada.