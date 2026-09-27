A menos de dos meses de la visita del Papa, el Cottolengo Don Orione se prepara para un encuentro histórico

A tan solo un mes y medio de la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole , el padre Aníbal Quevedo explicó cómo funciona la institución, cuál es su misión y por qué la llegada del Sumo Pontífice representa una oportunidad para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad.

El Cottolengo Don Orione , ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, se prepara para recibir al Papa León XIV el lunes 9 de noviembre. La institución fue inaugurada en 1936 y actualmente alberga a 410 residentes, mientras alrededor de 400 personas trabajan diariamente en su atención y acompañamiento.

“Un cottolengo es una institución que pertenece a la obra Don Orione donde se brinda un servicio que técnicamente se llama hogar permanente para personas con discapacidad y centro de día”, explicó a Noticias Argentinas el padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra y consejero provincial de los Cottolengos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

La institución busca brindar calidad de vida a las personas con discapacidad desde una perspectiva que excede la atención médica y las necesidades básicas. “El Cottolengo lo que busca es que las personas con discapacidad puedan ser felices”, resumió Quevedo.

Los residentes participan de talleres de cocina, baile, reciclaje, jardinería e información y actualidad, además de caminatas y actividades religiosas. Para el sacerdote, el objetivo es conocer los gustos, deseos e ideas de cada persona y promover su autonomía. “Son decisiones que uno podrá considerar pequeñas, pero que muestran autodeterminación y que a ellos los llena de alegría”, señaló.

Ese acompañamiento adquiere además una dimensión familiar. Quevedo explicó que muchos residentes no tienen familiares o mantienen poco contacto con ellos. “Para la mayoría, su familia es el Cottolengo, por eso nosotros llamamos al Cottolengo hogar”, afirmó.

Por qué el Papa visitará el Cottolengo

Para Quevedo, la llegada de León XIV supone un reconocimiento a la tarea desarrollada durante 90 años y una oportunidad para poner el foco sobre la discapacidad. “Para nosotros la visita del Papa significa una visibilización, que me parece que nunca tuvimos”, sostuvo.

El sacerdote destacó que la institución mantiene un perfil alejado de posiciones partidarias y expresó su expectativa de que la presencia del Pontífice permita mostrar las dificultades que atraviesa el sector. “Me parece que la visita del Papa nos va a interpelar respecto a qué está haciendo cada uno frente a la discapacidad”, planteó.

La elección del Cottolengo tiene también un significado pastoral para la obra Don Orione. “La visita pastoral del Papa comienza en el Cottolengo el lunes 9 de noviembre”, aseguró Quevedo, quien definió el encuentro como “un aliento para cada uno y una interpelación a la sociedad para que todos podamos aportar lo mejor para la discapacidad”.