Las mejores fotos de la multitudinaria misa del papa León XIV en París

La Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos se convirtieron este sábado en el escenario de una multitudinaria misa encabezada por el papa León XIV durante su visita a París . Cientos de miles de personas se acercaron para participar de la celebración, que se convirtió en uno de los momentos centrales de su paso por Francia.

Las cámaras registraron distintos momentos de la jornada: la llegada del Pontífice en el papamóvil, los saludos a los fieles, la celebración frente al altar y las escenas de quienes esperaron durante horas para participar de la misa.

Una de las imágenes más destacadas fue la llegada del Papa a la Plaza de la Concordia. León XIV recorrió los Campos Elíseos en el papamóvil y saludó a los fieles que se encontraban a ambos lados del recorrido.

Con el Arco del Triunfo como telón de fondo, el Pontífice avanzó hacia el lugar donde se desarrolló la celebración.

Desde varias horas antes del comienzo de la misa, miles de personas se concentraron en los alrededores de la Plaza de la Concordia y sobre los Campos Elíseos.

La misa del Papa, frente a 600.000 franceses

Según estimaciones difundidas tras la celebración, unas 600.000 personas se habían registrado para asistir y la cantidad de presentes llegó a unos 800.000 de acuerdo con una estimación del Vaticano.

Las fotografías muestran a los fieles esperando detrás de las vallas, con banderas, pancartas y símbolos religiosos mientras aguardaban la llegada del Papa.

El momento central de la misa

León XIV encabezó la celebración desde un escenario montado especialmente para la ocasión en la Plaza de la Concordia. Durante la homilía, el Pontífice habló sobre la búsqueda de Dios y utilizó la imagen del “agua viva” para referirse a Jesús como fuente de paz y sentido para las personas.

El Papa y su misa en París

Las imágenes de la ceremonia muestran al Papa frente a la multitud, acompañado por obispos, sacerdotes y diáconos que participaron de la celebración.

La celebración bajo la mirada de miles de fieles

Entre las postales de la jornada también quedaron las imágenes de los religiosos y de los fieles que participaron de la misa. Sacerdotes y diáconos participaron de la distribución de la comunión mientras la celebración continuaba frente a la multitud reunida en el centro de París.

El papa León XIV en Francia

La misa fue uno de los momentos más multitudinarios de la visita de León XIV a Francia y dejó algunas de las imágenes más impactantes de su paso por París.