La escena que sorprende en Paris: personas piden confesiones a sacerdotes en la calle

La visita del papa a Papa dejó una imagen poco habitual en pleno corazón de París : confesiones en la calle frente a comercios y terrazas de los Campos Elíseos. Mientras cientos de miles de personas participaban de la histórica jornada religiosa, sacerdotes comenzaron a recibir a fieles que querían confesarse antes o durante la celebración.

La escena ocurrió este sábado 26 de septiembre, cuando León XIV presidió una multitudinaria misa en la plaza de la Concordia. La celebración se extendió hacia los Campos Elíseos, que durante varias horas quedaron ocupados por peregrinos llegados desde distintos puntos de Francia y otros países.

En medio de la espera, algunos sacerdotes decidieron ofrecer confesiones a quienes se encontraban allí. Las imágenes mostraron a fieles arrodillados o sentados frente a los religiosos en plena avenida, a pocos metros de locales comerciales, restaurantes y terrazas.

Uno de ellos fue el padre Thierry, quien explicó al diario francés Le Parisien que la iniciativa surgió debido al largo tiempo que los fieles debían esperar antes de la misa. La propuesta fue sencilla: preguntar a quienes estaban allí si querían aprovechar ese momento para confesarse.

La respuesta fue mayor de la esperada. El sacerdote contó que llevaba entre dos horas y media y tres horas escuchando confesiones de manera prácticamente continua. Para la Iglesia católica, la confesión también puede formar parte de la preparación espiritual antes de recibir la Eucaristía.

Una de las fieles relató al medio francés la sorpresa que le produjo terminar confesándose justamente en los Campos Elíseos. Consideró que hacerlo rodeada de miles de personas durante la visita del Papa era una experiencia que difícilmente olvidaría.

Una misa multitudinaria en los Campos Elíseos

Según cifras difundidas por el Vaticano, alrededor de 800.000 personas participaron de la misa y de los actos desarrollados en torno a la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. La celebración marcó el cierre de las actividades públicas de León XIV en París.

El pontífice continuó posteriormente su viaje hacia Lourdes, donde este domingo 27 de septiembre encabezó nuevas actividades religiosas. Sin embargo, entre las imágenes que dejó su paso por la capital francesa, las confesiones a cielo abierto en una de las avenidas más conocidas del planeta se convirtieron en una de las escenas más particulares de la jornada.