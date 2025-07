A 31 años del atentado a la AMIA: "Mi amigo Diego de Pirro murió sonriendo"

-Gustavo no lo he conocido a Diego, que es el protagonista de esta entrevista. Esa mañana soleada, estabas hablando por teléfono con él.

-Era una mañana soleada de lunes me acuerdo muy bien, hablaba por teléfono con mi amigo Diego de Pirro. Estábamos planificando cómo celebrar el Día del Amigo, que se aproximaba. La conversación transcurría entre risas y planes. De repente, la explosión. Escuché todo por el teléfono. Para mí era una caldera, no imaginé lo que era. Diego vivia justo enfrente a la AMIA, en un octavo piso, y yo en su oficina, cuando ocurrió el atentado. La llamada increíblemente no se cortó. Si escuché los gritos, los vidrios rotos, el caos. Marta, su madre, lo llamaba. Él no respondía. Ahí supe que algo terrible había pasado. Prendimos la radio y me enteré del atentado. Salí corriendo hacia allá, pero era imposible pasar. Me enteré recién a las 15 que lo habían encontrado sin vida.