A 10 días de Navidad, las ventas en jugueterías caen "bastante" respecto al 2024
Desde la Cámara de jugueterías alertan sobre un movimiento comercial "muy por debajo" al del año pasado, cierres de proveedores y el peso del e-commerce.
En vísperas de navidad, el movimiento comercial en jugueterías de Mendoza “ha empezado muy por debajo en comparación con el año pasado”, afirmó hoy Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de la provincia (CALIJ), en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.
En un balance sobre las ventas previas a las fiestas de fin de año, el dirigente sectorial señaló: “Lamentablemente vemos que está pasando en todos los rubros, no solamente en el nuestro”. Respecto al volumen de clientes, indicó que hay “totalmente menor cantidad de gente” y que el caudal de consultas y compras es “bastante menor” al registrado en igual fecha de 2024.
Te Podría Interesar
Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio:
Factores internos y externos
Fernández analizó varios elementos que inciden en el escenario. Por un lado, atribuyó parte de la caída al avance del comercio electrónico. “Los que hacen e-commerce seguramente van a notar el crecimiento. Ellos posiblemente tienen un crecimiento, lo cual se traduce en una baja en nosotros”, explicó. Además, describió una práctica ya habitual: la gente “van, ven, se puede decir una zapatilla o una ropa, la prueban y la compran por la red. Es así”.
Por otro lado, apuntó a un cambio en los hábitos de consumo de los niños. “Se nos ha caído en una forma bastante importante alrededor del 30% la cantidad de chicos que consumen juguetes, porque hasta los 8 o 9 años, con mucha suerte, consumen juguetes. Hasta los 12 años consumían juguetes, ahora ya no. Juego es tecnología”, detalló.
Dinámica de compras y precios
Consultado sobre el comportamiento de los compradores, el presidente de CALIJ observó que “se busca precios más que el juguete en sí o el modelo que pueden llegar a pedir los chicos, las chicas”. En cuanto a los productos más demandados, señaló que “los televisados son los que más” se venden, aunque aclaró que “son de precio alto, porque más allá de que sean juguetes un poquito más sofisticados, la publicidad la paga el consumidor”. Entre los clásicos, mencionó “los auto-radiocontrol, las muñequitas para las nenas, la pelota de fútbol, los sets de pintura”.
Respecto al horario de atención para la víspera de Navidad, Fernández aclaró que en Mendoza “se ha establecido el horario hasta las 14 horas” para los comercios con empleados, y que “después de las 14 no ves a nadie”.
Perspectiva para los últimos días
Si bien el punto fuerte de ventas suele ser en los últimos días previos a las fiestas –“para Navidad [y] Reyes salen los últimos dos días a comprar”–, Fernández no anticipó promociones coordinadas desde la Cámara. “No ofrecemos nada, no tenemos la capacidad para promocionar”, manifestó, indicando que cada negocio maneja sus propios planes de descuentos y financiación.
Finalmente, al referirse al panorama general para el rubro, el dirigente concluyó: “No estamos exentos de lo que está pasando en el país, que realmente es grave, incluso tenemos proveedores que están de pronto dejando de fabricar para importar y hay otros que están cerrando y otros que están echando gente porque realmente la situación es apremiante”.