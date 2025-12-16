A 10 días de Navidad, las ventas en jugueterías caen "bastante" respecto al 2024

Desde la Cámara de jugueterías alertan sobre un movimiento comercial "muy por debajo" al del año pasado, cierres de proveedores y el peso del e-commerce.

En vísperas de navidad, el movimiento comercial en jugueterías de Mendoza “ha empezado muy por debajo en comparación con el año pasado”, afirmó hoy Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de la provincia (CALIJ), en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

En un balance sobre las ventas previas a las fiestas de fin de año, el dirigente sectorial señaló: “Lamentablemente vemos que está pasando en todos los rubros, no solamente en el nuestro”. Respecto al volumen de clientes, indicó que hay “totalmente menor cantidad de gente” y que el caudal de consultas y compras es “bastante menor” al registrado en igual fecha de 2024.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 15-12-2025 - EUM - GUSTAVO FERNANDEZ - PTE CAMARA DE JUGUETES Factores internos y externos Fernández analizó varios elementos que inciden en el escenario. Por un lado, atribuyó parte de la caída al avance del comercio electrónico. “Los que hacen e-commerce seguramente van a notar el crecimiento. Ellos posiblemente tienen un crecimiento, lo cual se traduce en una baja en nosotros”, explicó. Además, describió una práctica ya habitual: la gente “van, ven, se puede decir una zapatilla o una ropa, la prueban y la compran por la red. Es así”.

Por otro lado, apuntó a un cambio en los hábitos de consumo de los niños. “Se nos ha caído en una forma bastante importante alrededor del 30% la cantidad de chicos que consumen juguetes, porque hasta los 8 o 9 años, con mucha suerte, consumen juguetes. Hasta los 12 años consumían juguetes, ahora ya no. Juego es tecnología”, detalló.

Dinámica de compras y precios Consultado sobre el comportamiento de los compradores, el presidente de CALIJ observó que “se busca precios más que el juguete en sí o el modelo que pueden llegar a pedir los chicos, las chicas”. En cuanto a los productos más demandados, señaló que “los televisados son los que más” se venden, aunque aclaró que “son de precio alto, porque más allá de que sean juguetes un poquito más sofisticados, la publicidad la paga el consumidor”. Entre los clásicos, mencionó “los auto-radiocontrol, las muñequitas para las nenas, la pelota de fútbol, los sets de pintura”.