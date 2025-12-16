Presenta:

Cómo organizar tu casa antes de navidad

Ordenar antes de la decoración que se hace para la navidad ayuda a ganar espacio, reducir el caos y disfrutar más las fiestas de fin de año.

Mario Simonovich

Estos toques finales garantizarán que todo lo que tenga que hacer cuando lleguen los invitados sea socializar.(Crédito de la imagen: Layered Lounge)

Layered Lounge

La navidad no tiene por qué sentirse abrumadora en el propio hogar. Con una estrategia simple —ordenar primero y hacer la decoración después— es posible organizar una casa funcional, agradable y lista para compartir las fiestas sin estrés ni exceso visual.

despejar primero

El orden crea la base perfecta para agregar una nueva decoración. Créditos: Future.

Menos desorden, más navidad

La previa de la navidad suele venir acompañada de apuro, acumulación y tareas pendientes. Especialistas en organización coinciden en que la clave está en ordenar primero los espacios esenciales y recién después sumar decoración. Un enfoque práctico permite optimizar el tiempo, facilitar la limpieza y recibir invitados con mayor comodidad.

Antes de sacar adornos y armar el árbol, despejar superficies y eliminar lo innecesario genera una base funcional. Menos objetos en circulación implica menos limpieza, menos distracciones y una casa que se adapta mejor al movimiento típico de las fiestas. Por lo tanto facilitar el orden ayuda a que los nuevos regalos no generen acumulación inmediata.

cocina c

Preparar la cocina permite ajustar con mayor facilidad los planes de comidas en el último momento o comprar productos básicos que podrían faltarte. Créditos: Coco & Jack

Decoración sin sumar caos

La recomendación es reemplazar objetos habituales por decoración navideña, no superponer. Elegir un estilo y una paleta limitada evita el desorden visual y simplifica la limpieza diaria.

No es necesario ordenar todo el hogar. Las zonas de la casa donde más se recomienda enfocarse son:

  • Entrada: mejora la primera impresión y facilita la circulación.

  • Living: espacio central para reuniones y regalos.

  • Cocina: área clave para cocinar y socializar.

  • Habitaciones de invitados: orden y espacio básico para la estadía.

  • Espacios infantiles: es una oportunidad para revisar juguetes, liberar espacio y donar los que ya no se usan.
Organizar para disfrutar

¿Por qué hacerlo?

  • Para reducir el estrés previo a las fiestas

  • Para ahorrar tiempo y esfuerzo

  • Para facilitar la organización en el día a día

  • Para estar mejor preparados para recibir invitados

Para qué sirve

  • Para que la casa funcione mejor durante navidad y las fiestas

  • Para evitar el desorden excesivo

  • Para disfrutar más y "correr" menos

  • Para vivir las fiestas con calma
