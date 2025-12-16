Cómo organizar tu casa antes de navidad
Ordenar antes de la decoración que se hace para la navidad ayuda a ganar espacio, reducir el caos y disfrutar más las fiestas de fin de año.
La navidad no tiene por qué sentirse abrumadora en el propio hogar. Con una estrategia simple —ordenar primero y hacer la decoración después— es posible organizar una casa funcional, agradable y lista para compartir las fiestas sin estrés ni exceso visual.
El orden crea la base perfecta para agregar una nueva decoración. Créditos: Future.
Te Podría Interesar
Menos desorden, más navidad
La previa de la navidad suele venir acompañada de apuro, acumulación y tareas pendientes. Especialistas en organización coinciden en que la clave está en ordenar primero los espacios esenciales y recién después sumar decoración. Un enfoque práctico permite optimizar el tiempo, facilitar la limpieza y recibir invitados con mayor comodidad.
Antes de sacar adornos y armar el árbol, despejar superficies y eliminar lo innecesario genera una base funcional. Menos objetos en circulación implica menos limpieza, menos distracciones y una casa que se adapta mejor al movimiento típico de las fiestas. Por lo tanto facilitar el orden ayuda a que los nuevos regalos no generen acumulación inmediata.
Preparar la cocina permite ajustar con mayor facilidad los planes de comidas en el último momento o comprar productos básicos que podrían faltarte. Créditos: Coco & Jack
Decoración sin sumar caos
La recomendación es reemplazar objetos habituales por decoración navideña, no superponer. Elegir un estilo y una paleta limitada evita el desorden visual y simplifica la limpieza diaria.
No es necesario ordenar todo el hogar. Las zonas de la casa donde más se recomienda enfocarse son:
-
Entrada: mejora la primera impresión y facilita la circulación.
Living: espacio central para reuniones y regalos.
Cocina: área clave para cocinar y socializar.
Habitaciones de invitados: orden y espacio básico para la estadía.
- Espacios infantiles: es una oportunidad para revisar juguetes, liberar espacio y donar los que ya no se usan.
Organizar para disfrutar
¿Por qué hacerlo?
-
Para reducir el estrés previo a las fiestas
-
Para ahorrar tiempo y esfuerzo
Para facilitar la organización en el día a día
Para estar mejor preparados para recibir invitados
Para qué sirve
-
Para que la casa funcione mejor durante navidad y las fiestas
-
Para evitar el desorden excesivo
Para disfrutar más y "correr" menos
- Para vivir las fiestas con calma