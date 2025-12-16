Cómo organizar tu casa antes de navidad

Ordenar antes de la decoración que se hace para la navidad ayuda a ganar espacio, reducir el caos y disfrutar más las fiestas de fin de año.

Estos toques finales garantizarán que todo lo que tenga que hacer cuando lleguen los invitados sea socializar.(Crédito de la imagen: Layered Lounge)

La navidad no tiene por qué sentirse abrumadora en el propio hogar. Con una estrategia simple —ordenar primero y hacer la decoración después— es posible organizar una casa funcional, agradable y lista para compartir las fiestas sin estrés ni exceso visual.

despejar primero El orden crea la base perfecta para agregar una nueva decoración. Créditos: Future.

Menos desorden, más navidad La previa de la navidad suele venir acompañada de apuro, acumulación y tareas pendientes. Especialistas en organización coinciden en que la clave está en ordenar primero los espacios esenciales y recién después sumar decoración. Un enfoque práctico permite optimizar el tiempo, facilitar la limpieza y recibir invitados con mayor comodidad.

Antes de sacar adornos y armar el árbol, despejar superficies y eliminar lo innecesario genera una base funcional. Menos objetos en circulación implica menos limpieza, menos distracciones y una casa que se adapta mejor al movimiento típico de las fiestas. Por lo tanto facilitar el orden ayuda a que los nuevos regalos no generen acumulación inmediata.

cocina c Preparar la cocina permite ajustar con mayor facilidad los planes de comidas en el último momento o comprar productos básicos que podrían faltarte. Créditos: Coco & Jack