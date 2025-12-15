Navidad junto al lago: la vida de Jesús contada con luz, imagen y sonido

En la previa del espectáculo de Navidad, la audiencia se deleitará con un show de música y baile que celebra la tradición argentina y a la Iglesia.

Se acerca la Navidad y muchas familias buscan planes diferentes para disfrutar un momento juntos. Los días 3 y 4 de enero se realizará Navidad Junto al Lago, un espectáculo de luz, imagen y sonido que cuenta la vida de Jesús y la Buena Nueva mediante una puesta en escena que llevan a cabo más de 150 jóvenes en un escenario natural de 200 metros.

La función tendrá lugar en la antigua estancia de Santa María de la Armonía (Km 382,5 de la Ruta 2, Partido de Mar Chiquita). A lo largo de poco más de una hora, cuadros de la vida de Jesús y de la misión de la Iglesia aparecerán en ambas riberas del lago entre sonidos, colores, luces y movimientos que conmueve a cientos de personas.

El espectáculo como tal comienza a las 20:30, pero la experiencia de Navidad Junto al Lago va más allá. El evento busca ser interactivo, por lo que las puertas abrirán a partir de las 18 para quienes desean disfrutar del lugar. Allí, el público es recibido con gran alegría por jóvenes de todas partes del país que durante los días previos prepararon el espectáculo.

Además, habrá puestos de gastronomía y artesanías y un sector para niños, en el que estarán los Reyes Magos para charlar con los más chicos. En la previa del espectáculo la audiencia se deleitará con un show de música y baile que celebra la tradición argentina y a la Iglesia.