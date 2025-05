Escalofriante: así luciría la Ciudad de Mendoza si el mundo de The Last of Us fuera real

The Last of Us es una de las series más vistas del momento en diversas partes del mundo. El comienzo de la segunda temporada en este 2025 ha dejado a más de uno impactado. La tira basada en un exitoso videojuego marca picos de encendido con cada capítulo que se estrena los domingos por la plataforma MAX.

El universo apocalíptico, al parecer, tiene mucho interés en todo el mundo. Cada vez que aparece una serie de este estilo, los picos de rating se disparan a niveles exorbitantes. Lo mismo ocurrió con la miniserie argentina El eternauta que se puede ver en el gigante del streaming: Netflix.

El cartel de la calle Arístides dañado luego de sufrir el apocalipsis de The Last of Us. Fuente: imagen ilustrativa MDZ.

A raíz de estas series, diversos usuarios de varias partes del globo se han preguntado que pasaría si este tipo de hechos apocalípticos estuvieran ocurriendo actualmente. Gracias a la tecnología, estas preguntas se pueden responder. La inteligencia artificial tiene un rol protagónico y contestó lo que miles de usuarios se preguntaron en redes sociales.

Cómo se vería Mendoza en el mundo de The Last of Us fuera real

La inteligencia artificial respondió esta pregunta y en imágenes recreó lugares icónicos de la Ciudad de Mendoza si estuvieran en el universo de la serie The Last of Us. Las fotografías, escalofriantes, dejaron a más de uno impactado y dejaron pensando a varios en diferentes alternativas de supervivencia

La famosa peatonal San Martin, la plaza Independencia, el parque General San Martin, fueron algunos, de los sitios elegidos para recrear las imágenes con inteligencia artificial. Las perturbadoras imágenes generan miedo de solo verlas y el suspenso se apodera de ellas.

Una por una, las imágenes de Mendoza si estuvieran en The Last of Us

El escudo de Mendoza, ubicado en la Plaza Independencia, según el mundo The Last of Us. Fuente: imagen ilustrativa MDZ.

La famosa peatonal San Martín dentro del universo de la serie. Fuente: imagen ilustrativa MDZ.

Así se vería la Fuente de los Continentes, ubicada en el parque General San Martín. Fuente: imagen ilustrativa MDZ

El éxito de la serie The Last of Us

El impacto de The Last of Us en la televisión es innegable. Con un promedio de casi 32 millones de espectadores por episodio en su primera temporada, la serie se consolidó como la más vista en la historia de HBO Max. La segunda temporada, estuvo a la altura de la primera y ya en los primeros episodios marcó un antes y un después la historia de los personajes.

Este crecimiento en audiencia sugiere un futuro prometedor para la productora, que ha aprovechado estrategias inteligentes en plataformas digitales. A medida que avanza la temporada, es probable que la serie siga marcando nuevos hitos en la industria del entretenimiento.

Mira el tráiler de la segunda temporada de The Last of Us