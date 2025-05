Paro de colectivos: concentración y marcha de choferes de la línea 60

En medio del paro nacional de colectivos comandando por la Unión Tranviarios Automotor, choferes de la línea 60 se concentraron en el kilómetro 42 de la Autiposta Panamericana. Pese a la presencia de la Gendarmería Nacional, los trabajodres hacen su reclamo de manera pacífica.

Los choferes pertenecientes a la empresa Monsa, decidieron acatar el paro nacional de la UTA, por lo que además no de no prestar el servicio planearon marchar desde ramal Campana (cabecera de Ingeniero Maschwitz) hacia Puente Saavedra.

Ante la medida de fuerza que responde a la UTA, desde la empresa se emitió un comunicado que responde a las causas del conflicto gremial con el Gobierno de Javier Milei. Sobre lo mismo disponen un plan de lucha contra el cepo a las paritarias, por $2.500.000.

Comunicado de los delegados de la línea 60. Foto: Captura de pantalla

Comienzan el comunicado haciendo referencia a la falta de acuerdo entre el Gobierno nacional con los empresarios: "Desoyen el legítimo reclamo de los trabajadores, los hacemos responsables por tener que llegar a estas medidas de acción directa que, sabemos, que afectan a nuestros usuarios".

Sobre lo mismo, con la firma de los trabajadores y delegados de Monsa Línea 60, culminan el comunicado: "Como ya dijimos, no es solo la codicia de los empresarios del transporte que se beneficiaron durante años con los subsidios, sino que también la política del gobierno actual la que mantiene nuestro salarios pisados".

Qué argumentó el secretario de la UTA con respecto al paro de colectivos

Tras la medida de fuerza emitida por la UTA, el propio secretario gremial, Gabriel Gusso, en diálogo con radio AM530, se refirió al paro nacional de colectivos: "El Gobierno ya nos decía que no iban a homologar paritarias por arriba del 1%, que es la inflación para ellos". Sobre lo mismo dejó una dura crítica al gobierno de Javier Milei: "Hay una extorsión del Gobierno. Se quieren llevar el mundo por delante".

Por último, al cierre de la nota, el secretario gremial, amenazó con una extensión del paro nacional de colectivos: "Si no aparece la plata y hoy el Gobierno nacional no llama a Roberto Fernández, titular de la UTA, no le damos más tiempo a nadie, queremos un paro por tiempo indeterminado".