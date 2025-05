Pagos con QR en el transporte: guía práctica para usarlo sin ningún tipo de problemas

Viajar con lo justo, sin billetera y con el celular en la mano ya no es solo una idea: hoy se puede subir al bondi sin la SUBE. El Banco Nación habilitó el pago de pasajes con QR desde su app BNA+, una alternativa pensada para simplificar los traslados diarios. Pero lo cierto es que, como suele pasar con las cosas nuevas, no todo sale perfecto desde el primer momento.

Muchos usuarios ya probaron este sistema en colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán, San Luis y otras ciudades. La idea entusiasma, porque permite pagar directamente desde el celular, sin contacto y sin preocuparse por cargar la tarjeta. Sin embargo, en la práctica, pueden surgir algunas fallas que generan confusión o directamente impiden el pago.

Un dato clave: no esperes demasiado tiempo desde que generás el código hasta que lo mostrás. Fuente: MDZ.

Las fallas más comunes que podés encontrar al pagar con QR

Uno de los problemas más frecuentes es la señal del celular. Si estás en una zona con poca cobertura, es probable que el lector del colectivo no lea el código QR. Esto no depende ni del chofer ni de tu celular, ni de SUBE o BNA+, sino del entorno. “En general funciona bien, pero en algunas zonas la señal es floja y cuesta que lo lea”, explicó un chofer de la línea 350 en Mendoza.

Otra falla común es el tiempo que tarda el pasajero en mostrar el QR. El código que se genera en la app tiene un tiempo límite. Si no lo acercás rápido al lector, expira y hay que generar uno nuevo. También hay situaciones en las que el lector hace el sonido típico de confirmación, pero al chofer no le aparece la validación en la pantalla. En esos casos, si escuchaste el pitido, el viaje está pago, aunque no se vea reflejado enseguida.

Desde las redes sociales, varias personas contaron que el sistema les parece práctico, pero también reconocieron que hay detalles que pueden complicar su uso, sobre todo si no conocés bien los pasos.

Cómo pagar con QR sin que te falle: paso a paso claro

Para que el QR funcione sin problemas, seguí estos pasos con atención:

Abrí la app BNA+ en tu celular y tocá “Viajar con QR”. La app va a generar un código QR único, válido solo para ese viaje. Acercá el código al lector que está junto al validador SUBE del colectivo. No hace falta apoyar el celular. Solo acercalo a unos centímetros del lector. Esperá el sonido que confirma el pago. Si suena, ya estás listo para viajar.

Un dato clave: no esperes demasiado tiempo desde que generás el código hasta que lo mostrás. Y no muevas el celular ni lo pongas muy lejos ni demasiado cerca. Es un segundo, pero si ese gesto falla, todo el proceso puede no funcionar.

El QR puede convertirse en tu forma favorita de pagar el bondi.

¿Dónde podés usar este sistema hoy?

Este sistema ya está activo en varios puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires funciona en líneas como la 4, 7, 12, 25, 26, 50, 68, 90, 102, 109, 132, entre otras. En el AMBA se puede usar en colectivos nacionales como la 1, 8, 10, 17, 29, 100, 117 y también en algunas líneas provinciales.

En el interior, ya está disponible en ciudades como Mendoza (incluye San Rafael), Rosario, Córdoba capital, Río Cuarto, San Luis, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Rafaela, Tornquist, Azul, Tandil y varias líneas de Jujuy.

Desde el Gobierno Nacional, el Banco Nación y Nación Servicios aseguran que se va a seguir ampliando el servicio a otras ciudades del país.

El pago con QR es cómodo, rápido y apunta a modernizar el transporte público. Para mucha gente, es una solución práctica, sobre todo en días donde la SUBE no aparece por ningún lado. Pero como todo lo nuevo, todavía tiene errores y necesita mejoras. Lo importante es saber cómo usarlo, entender qué hacer cuando algo falla y tener paciencia mientras se ajusta.

Por ahora, si te pasa que el QR no anda, no sos el único. Pero la buena noticia es que la mayoría de los problemas tienen solución. Con una conexión estable, siguiendo los pasos y con un poco de práctica, el QR puede convertirse en tu forma favorita de pagar el bondi.