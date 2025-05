Banco Nación lanza una promo para viajar gratis en colectivo: cómo activarlo

Una nueva herramienta digital impulsada por el Banco Nación permite que, entre el 22 y el 31 de mayo, quienes abonen sus pasajes de colectivo con código QR desde la app BNA+ reciban un reintegro completo. Esta medida, que se aplicará en líneas de colectivos habilitadas, ofrece hasta seis viajes diarios con bonificación total durante ese período.

La iniciativa forma parte de un plan del banco para incentivar el uso de su billetera virtual, en un contexto donde los medios de pago electrónicos ganan terreno. Para acceder al beneficio, los usuarios deben contar con saldo disponible en su cuenta principal dentro de la aplicación BNA+ y efectuar el pago directamente desde el celular, sin necesidad de llevar efectivo o tarjeta SUBE.

Cómo acceder al reintegro total de tus pasajes

El sistema es simple. Una vez dentro de la app BNA+, hay que dirigirse a la sección "Tu Billetera" y seleccionar la opción "Viajar con QR". En el colectivo, se informa al chofer el destino del viaje y se acerca el código QR que genera la app al lector correspondiente en el validador SUBE. Este código es dinámico, lo que significa que debe generarse en el momento de cada transacción; no sirve una captura de pantalla.

Aunque el importe del pasaje se debita en el momento, el monto es reintegrado a la cuenta vinculada en un plazo de hasta 30 días. Así, cada viaje se convierte en una operación sin costo real para el pasajero, siempre que se respeten las condiciones de la promoción.

La bonificación tiene un límite de hasta seis viajes diarios por usuario, exclusivamente dentro del período establecido. Es decir, entre el 22 y el 31 de mayo de 2025. Además, sólo aplica en aquellas líneas de colectivo que ya incorporaron los validadores SUBE compatibles con pagos QR. La lista actualizada de líneas habilitadas está disponible en el sitio web oficial del Banco Nación.

Por ahora, la transacción solo puede realizarse con el saldo que el usuario tenga disponible en su cuenta principal dentro de la app BNA+. Aún no está habilitado el uso de tarjetas de crédito, aunque el banco anticipó que esta opción estará disponible próximamente.

Este tipo de promociones busca acelerar la adopción de tecnologías de pago digitales en el transporte público, en línea con las tendencias globales. La posibilidad de viajar sin contacto físico ni dinero en efectivo es valorada tanto por cuestiones de seguridad como por la comodidad que implica. A su vez, el reintegro del pasaje convierte a esta experiencia en un incentivo económico concreto para los pasajeros.

El Banco Nación ya había impulsado iniciativas similares en rubros como la gastronomía o el comercio minorista, pero esta es una de las primeras veces que traslada ese modelo al sistema de transporte, donde millones de personas realizan desplazamientos cotidianos.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Es fundamental recordar que el pago con QR solo se habilita en colectivos que cuenten con el sistema adaptado. Además, el código generado no puede ser reutilizado ni almacenado, ya que es válido únicamente para la transacción en curso. Si el usuario no cuenta con saldo en su cuenta BNA+, el viaje no podrá completarse bajo esta modalidad.

Este beneficio representa una oportunidad concreta para aliviar los gastos de traslado, especialmente para quienes realizan múltiples viajes diarios. También es una forma de promover el uso de la app BNA+ como plataforma central para operaciones cotidianas. En un contexto económico donde cada ahorro cuenta, viajar sin pagar durante diez días puede marcar una diferencia real en el bolsillo de los usuarios.