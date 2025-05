Tres adolescentes mendocinos fueron becados para estudiar en el mundo

Ser adolescente, ir a estudiar durante dos años a un país del mundo y no por ser "el o la alumna diez", sino por participar de un proceso de selección donde los valores como "la colaboración y la empatía", sean lo importante. Parece un sueño, ¿no? Pero no lo es. UWC (United World Colleges) lo viene haciendo realidad desde 1974 en Argentina y un poco más en otros países.

De 700 postulantes del año pasado, a 11 jóvenes del país les comunicaron que habían obtenido una beca para estudiar durante dos años en un bachillerato UWC en un país del mundo. Entre este grupo, se encuentran Oliverio Frías, quien está a punto de cumplir 18 años, es de Godoy Cruz e irá a estudiar a Estados Unidos; Juana 'Nani' Vizcaino, quien tiene 17 años, vive en San Rafael y se irá a Japón y Valentina 'Titi' Pavesi, de 18 años, quien es de Guaymallén y partirá en agosto, como el resto, hacia Gales.

Mirá el video

Sus miradas y sus risas cómplices denotan una amistad de toda la vida. Pero no, se han visto pocas veces, incluido en un campamento de 4 días que fue parte de la etapa de selección. Pero entre el grupo hay empatía y la alegría compartida de que lo que viene es hermoso para sus vidas. Se van a un colegio UWC, enseñan el Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP), reconocido por universidades líderes del mundo. Pero van a mucho más que obtener conocimiento académico, sino a dar y recibir valores, lo que la organización viene promoviendo con el entendimiento y la colaboración mutua.

Empezamos el momento exacto en el que surgió a idea de ir a estudiar a un Colegio del Mundo, ¿Cómo fue que se les ocurrió?, ¿cómo llegó hacia ustedes? preguntamos con intriga. Valentina nos dice, con una sonrisa de oreja a oreja: "Por una charla que dieron en la escuela. Una exalumna ya había hecho". Entonces, fue cuestión de perseverar. "Me encantaron los valores, la oportunidad de convivir en el día a día con gente de todo el mundo me parecía algo irreal. Y más siendo chica.Entonces, me anoté tres veces. O sea, me anoté primero en el 2022, en el 2023. Y en el 2024, que fue cuando quedé", relata contenta.

Valentina 'Titi' Pavesi irá a Gales. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

La experiencia de Oliverio fue similar. "Tenía una conocida que fue al bachillerato y me enteré por ella,me parecía un sueño todo lo que me relataba. Además, le había tocado Tanzania,entonces era más irreal aún. Hacía trabajo social, estudiaba, todo sonaba muy enriqueceder e interesante. Me presenté cuando tenía 15 años y no quedé. Ahora, sí".

Juana habla con sus ojos alegres como el resto y también de manera fluida, una característica que comparten. "Siempre me llamó mucho la atención el tema de conocer otras culturas. También empecé como a los 13 buscando en Google, intercambios, programas. Me fui a Inglaterra, estuve seis meses.Y ahora volví y apliqué el año pasado a UWC", relata.

Oliverio Frías hará lo propio en Estados Unidos. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Nos centramos en que hablamos cuando nos referimos a UWC. Y entre las dos jóvenes y el joven van construyendo una noción, que entusiasma de sólo oírla. "La organización UWC hace de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible”, aseguran casi coro, pero de forma natural, con el convencimiento de quien está por emprender un camino que le gusta. Que eligieron.También mencionan los valores, esa palabra que muchas veces se asocia al dinero, pero esta vez- aunque se trate de una beca ecónomica-, nada tiene que ver con eso. "El respeto,la diversidad, el servicio, la compasión, el medioambiente, el ejemplo personal", enumeran Titi, Juana y Oli.

Cuando se planea en viajar, en estudiar afuera, claro que desde los países del tercer mundo, solemos verlo como un imposible por falta de dinero. El modelo UWC, da vuelta ese razonamiento. "Queremos decirles que se animen, que lo económico no es impedimiento", nos dice Titi. " Los colegios tienen en cuenta para dar las becas la situación personal de cada estudiante. Entonces, varía, no tenemos todas la misma beca tampoco. Puede ser una beca completa o no", subraya Oli. "Depende de la situación económica de cada familia", suma Juana. Juana 'Nani' Vizcaino estará en Japón. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Hay que ser promedio diez? pregunta MDZ, pensando en que abanderados y escoltas sólo tienen estos privilegios. Error nuestro. "Yo soy un alumno de 7, se autodenomina Oliverio, y pasé las cinco etapas. Porque acá se miran otros aspectos", asegura. La convocatoria 2026, nos cuentan las adolescentes, constan de estos pasos:"Primero un examen presencial, luego ejercicios virtuales, una entrevista virtual, una convivencia y una entrevista tanto para quien se postula como para la famiia".

Vamos al campamento que puede ser en cualquier sitio de Argentina. "Crean un ambiente- dice Juana- que hace que nos convirtamos en un grupo que se conoce desde siempre", asegura. "Además, agrega Titi, te encontrás gente de todos los lugares del país, con todo lo que enriquecedor que implica esa situación". Sin embargo, aclara Oliverio, "en el campamento todo el tiempo estás haciendo actividades, casi no hay tiempos de ocio, pero igualmente la dinámica que se da, hace que formemos un lindo grupo". Los sueños y las ilusiones de Valentina, Juana y Oliverio son muy grandes. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Quienes pasaron las 5 etapas de selección son 11 jóvenes de Argentina. Oli que va a Estados Unidos; Juana a Japón; Titi que se va a Gales, pero además, hay una chica de Corrientes, que es la primera vez que participa alguien de esa provincia que va a Tanzania; y el resto, que son de distintas provincias argentina va a Singapur, China, Noruega, Países Bajos y Armenia.

El bachillerato no es sólo ira a estudiar. "Hay materias que son comunes que vamos eligiendo", explica Titi. "Pero además, agrega tenemos que hacer actividades extracurriculares", nos agrega Oli.

Qué es UWC

La organización UWC tiene 18 Colegios en 4 continentes; la mayor parte se centra exclusivamente en la franja de los 16 a 18 años: Estos colegios imparten el Diploma del Bachillerato Internacional (IB) como programa académico formal, en cuyo desarrollo UWC jugó un gran papel, mientras que también enfatizan la importancia del aprendizaje experiencial, el servicio comunitario y las actividades al aire libre.

Quienes estudian en los colegios UWC son seleccionados localmente en 159 países, a través del sistema único de comités nacionales de UWC. La selección se basa en potencial de quienes se candidatean.