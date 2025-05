La denuncia de una mujer que solicitó el subsidio tras perder todo en el temporal de Bahía Blanca: "No cobramos nada"

El feroz temporal que azotó al municipio bonaerense de Bahía Blanca el pasado 7 de marzo se cobró la vida de 17 personas y causó destrozos en más de 90.000 viviendas, por lo que se calcula que más de 270.000 personas se vieron afectadas, según cifras oficiales del Municipio de Bahía Blanca. Entre ellas, se encuentra Vanesa Delhom y su familia, conformada por su esposo, Leandro Elisei, y su hijo, Valentín. Aquel viernes de terror, Vanesa y su hijo se subieron al techo al ver que tanta agua entraba a su casa y la tía de su marido, Nélida, falleció en medio de la inundación.

Hoy, a más de dos meses de aquella trágica jornada, que cambió sus vidas para siempre y que, además de la pérdida de un ser querido, le significó la pérdida de todas las herramientas de trabajo, el auto familiar y todos los muebles, sigue reclamando por la asistencia del Estado. A pesar de que se anotó en los subsidios que anunciaron las autoridades, ella asegura que no ha recibido nada hasta el momento, ni siquiera una respuesta. Pero Vanesa sigue exigiendo la ayuda económica que le corresponde, a pesar de las trabas. “Todo lo que hago es por mi hijo”, manifestó la vecina que reside junto a su familia en la localidad bahiense de General Cerri, una de las más afectadas por el temporal.

De acuerdo con el relato de Vanesa, desde el 7 de marzo, no paró para intentar recuperar lo perdido, con el deseo de que su familia saliera adelante. Es así que fue a los centros de donaciones a buscar comida, abrigo, mantas y juguetes para su hijo. Ahora, vuelve a manifestarse con el deseo de poder reinvertir en sus herramientas de trabajo y en muebles para su hogar.

La mujer contó su situación en las redes sociales. Foto: Captura Facebook Delhom Vanesa

Ella y su marido se inscribieron en los dos subsidios oficiales, tanto el del Gobierno nacional como el de la Provincia de Buenos Aires. En el primer caso, se trata del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), dirigido a personas que sufrieron afectaciones directas en sus viviendas. El decreto 238/25, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y firmado por Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, oficializó la implementación del programa. La inscripción estuvo abierta hasta el 25 de abril a través del sitio www.argentina.gob.ar/seguridad/bahiablanca y mediante la línea gratuita 0-800-555-2040.

El SUR contempló montos diferenciados según el grado de impacto. Para barrios con alta afectación, se asignó un subsidio de $3.000.000 por vivienda, mientras que en zonas con afectación media se otorgaron $2.000.000. Los solicitantes debieron presentar documentación específica, como una factura de luz del domicilio dañado, el número de cuenta del servicio eléctrico (EDES), datos personales y bancarios, y una declaración jurada detallando los daños sufridos.

A pesar de reunir los requisitos solicitados, Vanesa asegura que su caso se encuentra, aún, en “análisis”. Entre los criterios de elegibilidad se detallaba que el solicitante debe ser mayor de 18 años, tener residencia en Bahía Blanca al momento del temporal y comprobar que la vivienda afectada era habitada, alquilada o de propiedad del solicitante. También se exigió nacionalidad argentina o residencia legal de al menos dos años en el país.

Mirá el video: el testimonio de Vanesa Delhom

En paralelo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires implementó un Subsidio No Reembolsable de hasta $800.000 por hogar afectado, destinado a tareas de reparación, reposición de bienes o atención de otras necesidades surgidas tras la emergencia. Esta ayuda no requiere rendición de cuentas posterior. La inscripción se habilitó el 19 de marzo y estuvo dirigida, también, a residentes de zonas con alto impacto, que habiten viviendas en planta baja y hayan sufrido pérdidas materiales.

Entre los requisitos provinciales, se contempló un tope de ingresos por hogar de hasta seis salarios mínimos vigentes a marzo ($1.780.992). Se hicieron excepciones para familias con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“Ya cerró la inscripción hace un mes y todavía no cobramos nada. Sigue en análisis, y eso que tuvimos 1.50 metros de agua en General Cerri. Una vergüenza. ¡Puras promesas!”, se lee en el descargo de Delhom, publicado en la red social de Facebook. “Ni ayuda de la Cruz Roja, ni el de los $800.000. Como mamá, estoy muy indignada. Perdí todo y volver a empezar es un proceso muy largo”, reafirmó.

En diálogo con MDZ, la vecina de General Cerri habló de la angustia y el enojo que siente al no recibir respuestas y ver cómo sí acceden a la ayuda económica otras personas que, a su entender, no tuvieron grandes daños materiales en sus hogares. “Me da bronca que la ayuda la haya recibido gente que no tiene un laburo porque no quiere, porque el que quiere laburar, labura. Hay personas que no tuvieron tanta agua en sus casas, que no tuvieron pérdidas, pero sí les confirmaron los subsidios. A nosotros todavía no nos llega nada”, denunció Vanesa, con la ilusión de que su reclamo llegue a los responsables de brindar los subsidios.