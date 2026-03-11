Jubilados: PAMI tiene un beneficio gratuito disponible para todos los afiliados en 2026

PAMI cubre anteojos sin costo para todos los jubilados afiliados: qué incluye el beneficio, qué documentación se necesita y cómo hacer el trámite.

El PAMI(Programa de Atención Médica Integral) ofrece a los adultos mayores afiliados anteojos sin costo con un trámite sencillo que no necesita ni pasar por la agencia ni sacar turno. A continuación, te contamos los detalles.

El beneficio gratuito de PAMI para 2026 PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos por año prestacional, o bien un par de lentes bifocales. Es decir, el afiliado puede optar entre dos pares separados o un solo par que combine ambas correcciones según lo indique el oftalmólogo.

Para los jubilados que usen bifocales por primera vez, la agencia puede solicitar una escala FIN para confirmar la adaptación al nuevo tipo de lente. Si el afiliado no logra adaptarse, PAMI no proveerá luego los anteojos de cerca y lejos por separado, por lo que conviene tenerlo en cuenta antes de elegir esa opción.

Qué documentación se necesita Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez (No impresa - on line).

Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado. pami lentes El beneficio de anteojos de PAMI está disponible para jubilados y pensionados en todo el país. Foto: Archivo Quiénes pueden acceder Cualquier afiliado a PAMI puede realizar el trámite. Si la persona no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede gestionar la prestación con la documentación del afiliado, aunque el beneficiario deberá concurrir a la óptica al menos para la prueba.