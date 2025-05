El perro salchicha que se volvió viral por ayudar con las bolsas del súper

Desde hace algunos años, los perros salchicha causan furor en redes sociales y miles de videos de ellos se han viralizado en diferentes plataformas.

En esta ocasión, fue el turno de un pequeño perro de la raza Dachshund que sorprendió por ayudar con los quehaceres de la casa. En el video se puede leer que su dueña, la usuaria de TikTok @vale.alessandria comentó: "No paga luz, no paga agua, no paga wi fi, a colaborar con las cosas de la casa entonces".

Allí se puede ver a la dueña bajando bolsas de supermercado del auto y dándole una al pequeño perro salchicha que, sin dudarlo, colabora en llevarla adentro de la casa. En pocos días, este viral logró superar los 2 millones de likes y generó miles de comentarios de personas que se enternecieron con la escena.

"No reina, al menos el tuyo hace algo, los míos puro gasto gasto y yo pagué y pague", "Cómo le puedo poner esa configuración a mis perros?", "Y todavía su colita anda bailando, lo hace con gusto el compadre", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en TikTok, empatizando con el simpático perrito.

Mira el video viral

El video no solo causó risas y ternura, sino que también dejó en evidencia lo inteligentes y colaborativos que pueden ser estos pequeños perros cuando se sienten parte del hogar. Sin dudas, este salchicha se ganó el corazón de miles y demostró que hasta las tareas más cotidianas pueden volverse virales si hay una patita amiga de por medio.