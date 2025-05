El Gobierno le sacó los aranceles de exportación a los medicamentos locales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) implementó desde el martes una medida que elimina los costos administrativos para la exportación de psicotrópicos, estupefacientes y sustancias controladas. Esta decisión, anunciada mediante el Boletín Oficial, fue presentada por el Gobierno como un alivio significativo para el sector farmacéutico, argumentando que más de 50 empresas realizaron aproximadamente 2.000 trámites el año pasado con un costo total cercano a los $1.500 millones. Sin embargo, la recepción por parte de los principales actores de la industria farmacéutica ha sido notablemente tibia.

Las cámaras que nuclean a los laboratorios expresaron reacciones diversas frente a esta iniciativa. CAEME, que agrupa principalmente a laboratorios de capitales extranjeros, indicó que la medida no genera impacto significativo en sus operaciones ya que la exportación de productos medicinales no representa una actividad central para sus miembros. Mientras tanto, CILFA, la mayor cámara de laboratorios nacionales, consideró que la relevancia económica de esta disposición resulta prácticamente marginal para el sector. Otras entidades como COOPERALA y CAPGEN no expresaron aún posiciones oficiales sobre la medida.

Es importante distinguir entre los montos administrativos que cobraba Anmat por gestiones burocráticas -ahora eliminados para ciertos productos- y los derechos de exportación que retiene el Ministerio de Economía, significativamente mayores. Para contextualizar el impacto real, los aranceles eliminados oscilaban entre $15.000 para exportaciones de hasta $500.000 y un máximo de $1.425.000 para operaciones superiores a $50 millones, cifras que resultaban poco significativas en términos de comercio exterior para las grandes empresas farmacéuticas.

La decisión de Anmat no ocurre en forma aislada sino que se enmarca en una serie de medidas orientadas a la desregulación del sector. Hace apenas dos semanas, el Gobierno flexibilizó los derechos de exportación para medicamentos biológicos como parte de una política más amplia de impulso a las exportaciones industriales. La notificación oficial menciona que la novedad debe comunicarse no solo a las cuatro principales cámaras farmacéuticas, sino también a entidades que representan laboratorios de producción veterinaria como CLAMEVET y CAPROVE.

Entre líneas, algunos analistas del sector interpretan esta medida como un gesto compensatorio hacia la industria local en un contexto donde el Gobierno avanza con su agenda de apertura a las importaciones de medicamentos. Esta intención quedó evidenciada meses atrás cuando Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acompañó al gobernador mendocino Alfredo Cornejo en la iniciativa provincial para importar medicamentos desde India, buscando introducir productos con precios más competitivos frente a lo que consideran costos elevados en el mercado local.