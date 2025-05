Alerta de salud: la Anmat prohibió medicamentos, brackets y otros productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó en el Boletín Oficial varias disposiciones en las que ordena la prohibición de uso, comercialización y distribución de productos médicos y odontológicos.

Entre los productos prohibidos se encuentran medicamentos oncológicos, tiras para medir la glucosa, limas odontológicas y brackets, todos detectados fuera de norma y, en algunos casos, con alto riesgo para la salud.

Medicamentos robados y sin autorización

En la Disposición 3279/2025, se prohibieron los medicamentos Capecitabine Capegen 500 mg, 100 tablets (Lote CT0004, vencimiento 12/2027) y Capacitabine Gentavin 500 mg, 100 tablets (Lote GC0002, vencimiento 12/2027). El motivo fue una denuncia de robo presentada por el responsable técnico del Laboratorio Eczane.

Ambos medicamentos son citostáticos utilizados en terapias oncológicas y se producen exclusivamente para exportación a Filipinas, por lo que su empaque está íntegramente en inglés. Al no estar autorizados para comercializarse en Argentina, su venta o uso representa un peligro, especialmente por tratarse de fármacos que requieren un control riguroso y profesional.

Cintas de glucosa no autorizadas

Por otro lado, la Disposición 3263/2025 establece la prohibición de todas las partidas del producto “Blood Glucose Test Strip - GLS-77 – CODE 607”, cintas reactivas para medición de glucosa en sangre. Fueron encontradas en la firma "Perri Ortopedia y Cirugía”, en Salta, sin registro sanitario habilitado por Anmat. Este tipo de productos es de uso delicado para personas con diabetes, por lo que su uso sin aval oficial puede tener consecuencias graves.

La Anmat comunicó la prohibición de productos para la diabetes. Foto: Archivo

Productos odontológicos fuera de norma

La Disposición 3264/2025 alcanzó a limas odontológicas marcadas como “K-FILES, MANI Inc made in Japan” y “K-Files, ENDOTEK TEKFLEX”, que fueron detectadas en el comercio “Omar Dental”, en Córdoba. Estos elementos no tenían datos del importador ni autorización de la Anmat.

Algo similar ocurrió en la Disposición 3269/2025 con los brackets para ortodoncia “Universo Odonto-Ortodontia Pérola braquete cerámico”, fabricados por INOVATIVE y encontrados en la empresa Norte Dental SRL, también sin autorización ni datos del importador.

La Anmat prohibió unas brackets de un laboratorio de Salta y unas limas odontológicas detectadas en Córdoba. Foto: Archivo

Instrumental quirúrgico sin aval

Por último, la Disposición 3274/2025 del Boletín Oficial, afectó al instrumental quirúrgico de origen alemán de la marca REBSTOCK, entre ellos clips de aneurisma y sets de fijación craneal. La Anmat dispuso su prohibición hasta tanto se presente la documentación requerida para su comercialización en el país.