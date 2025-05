Tolerancia cero: el reclamo mendocino ante el Vaticano antes del cónclave

Tras la muerte del papa Francisco, comenzará el cónclave que elegirá a su reemplazante. Se trata de una reunión secreta que es tradicional en la Iglesia Católica en la que se reúnen los cardenales y votan por quién será el elegido. Este encuentro comenzará el 7 de mayo pero, antes, una delegación de una coalición global de sobrevivientes y abogados querellantes de abuso sexual por parte de sacerdotes y otras autoridades eclesiásticas -se trata de Ending Clergy Abuse, que está integrada por mendocinos por el resonante caso Próvolo- llegarán a Roma para reclamar tolerancia cero a este tipo de delitos.

De esta manera, la organización marca un alerta respecto de cómo se ha actuado desde la Iglesia hasta ahora. En ese sentido, advierte que la crisis de los abusos sexuales está lejos de terminar, especialmente en el Sur Global, donde los supervivientes de países como Filipinas, Colombia, India y toda África siguen siendo vulnerables, silenciados y abandonados. "Obispos continúan protegiendo a los sacerdotes abusivos mientras los transfieren entre diócesis, perpetuando ciclos de abuso", aseguran desde la coalición.

En ese sentido, representantes de ECA llegarán a Roma con una carta en la que exigirán tolerancia cero y reformas específicas necesarias para un cambio real dentro de la Iglesia. En esa línea, reclaman laicización obligatoria para los clérigos declarados culpables de abusar de menores o adultos vulnerables; denuncia obligatoria a las autoridades civiles, sin excepción; protocolos globales centrados en los supervivientes, cultural y lingüísticamente apropiados. Además, mecanismos independientes de rendición de cuentas que no estén controlados por las autoridades diocesanas.

ECA enfatiza que "construir sobre las reformas de Francisco" no es suficiente, sino que el próximo papa debe completarlas. "Muchos obispos aún no han implementado ni siquiera los estándares mínimos de salvaguardia establecidos por Vos Estis Lux Mundi, (que es un texto que escribió el papa Francisco que concreta las normas que tiene que seguir la Iglesia católica respecto a los abusos sexuales de sacerdotes o miembros de institutos de vida consagrada publicado en 2019) y con demasiada frecuencia han bloqueado reformas para protegerse a sí mismos mientras castigan a los críticos. Sobrevivientes, laicos y la Iglesia mundial merecen un liderazgo basado en la transparencia, el coraje y la justicia, no más demoras. La Iglesia no puede caminar humildemente hasta que se arrodille ante aquellos a quienes ha herido", dice la carta de ECA. "Que el próximo papado sea

recordado no por lo que se negó a enfrentar, sino por la verdad que eligió enfrentar y la justicia que tuvo el coraje de promulgar", explican.

Horacio Corbacho, el excura condenado por abusos sexuales en el caso Próvolo

Además, ECA denuncia que el primer cardenal histórico del Opus Dei, el peruano Juan Luis Cipriani, que fue sancionado por el Papa Francisco con un delito penal por un caso de abuso sexual a un menor, está participando en las reuniones previas al cónclave a pesar de las restricciones que se le impusieron.

El abogado mendocino Sergio Salinas es miembro de la Junta Directiva de ECA y fue unos de los querellantes del conocido caso Próvolo de Mendoza, que en la primera megacausa, condenó a dos sacerdotes - uno ya fallecido- a penas de entre 45 y 42 años de prisión. La primera fue para Horacio Hugo Corbacho Blanck y la segunda condena para el cura Nicola Bruno Corradi Soliman- que murió en prisión- por abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores, abuso sexual simple, entre otros delitos, ocurridos en el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo.

La coalición ECA fue quien en 2019 permitió a Salinas y al abogado Lucas Lecour -ambos de Xumek, que patrocinó a las víctimas- presentar un informe contra el Vaticano -al que acusaron de encubrimiento- en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Luego se trasladaron a Roma, Italia, donde se reunieron con víctimas y sobrevivientes que sufrieron los mismos delitos en Verona -sede central del Instituto Próvolo-, por parte del sacerdote Corradi