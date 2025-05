Terremoto en Chile: cómo vivieron los fueguinos el sismo en Ushuaia

El terremoto de 7.5 en la escala de Richter, que se sintió esta mañana en el sur del continente, puso rápidamente en alerta a Chile por la posibilidad de la llegada de un tsunami o maremoto, por lo cual las autoridades no tardaron en ordenar la evacuación de Punta Arenas. En Tierra del Fuego, en cambio, pasó más tiempo para que se emitiera un alerta roja por prevención, así como para que la población tuviera novedades y recomendaciones por parte de los organismos estatales.

Cerca de las 12 horas, más de una hora después de que ocurriera el terremoto con epicentro en el Pasaje de Drake, Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia emitió un comunicado oficial con las recomendaciones que la población fueguina debería seguir tras el fuerte sismo. “Mantener la calma y mantenerse informado a través de los medios oficiales”, reza la primera recomendación oficial por parte de las autoridades.

Ante el fenómeno, la población fueguina esperaba la comunicación oficial por parte de las autoridades. La incertidumbre y, a la vez, la tranquilidad, predominaron en las ciudades fueguinas donde más se sintió el sismo. Según contaron dos mujeres a MDZ, muchas personas no sintieron el sismo, mientras que para aquellos que sí lo notaron no fue fuerte.

“Acá se sintió por zonas. Hay gente que no se dio cuenta y gente que se movió. Yo, la verdad, no me di cuenta porque justo había salido. Mi hija sí se dio cuenta porque estaba durmiendo y se le movió la cama”, contó Sol Agusti, periodista y locutora de FM Master’s.

“La ciudad está súper tranquila. Hay alertas, se está mandando a Defensa Civil, pero acá está todo bastante tranquilo. Dónde se sintió, se sintió de manera leve. No hubo daños en estructuras, no hubo reporte de personas heridas ni nada de eso”, agregó la comunicadora oriunda de Ushuaia.

En suma, los ciudadanos aseguraron que el hecho de que no haya clases por el feriado no laborable facilitó el control de la situación.

Florencia Leguizamón, por su parte, percibió el terremoto cuando se encontraba en su habitación. “Se sintió diferente en todas las partes de la ciudad. Yo vivo muy cerca del canal, en la playa del Tolkeyen, y en mi casa se sintió muy fuerte. Es una casa de madera y piedra de dos pisos y yo estaba en la planta alta, en mi habitación, y se empezó a mover toda la cama. Ahí vi que se estaba moviendo toda la casa, las lámparas se tambaleaban”, dijo la mujer al ser consultada por MDZ.

No fue la primera vez que Florencia vive en carne propia la experiencia de un terremoto, por lo que supo qué estaba pasando apenas sintió el movimiento de la cama. “Yo viví un terremoto en Nueva Zelanda hace varios años y me di cuenta que era la misma sensación. Fui corriendo abajo y vi que se movía toda la casa”, aseguró la joven que prefirió salir de su casa tras el movimiento.

Al consultarle a sus conocidos si habían sentido el terremoto, el padre y el novio, que se encontraban en otros lugares, le dijeron que no habían sentido nada. “Evidentemente en algunas zonas se sintió más que en otras; dicen que es por el suelo que en algunos lugares es más rocoso y en otros más como más fino, donde se siente más”, sugirió.

Finalmente, Leguizamón reveló que más tarde se dirigirá a la casa de su mamá, que se encuentra en la parte alta de la ciudad, y manifestó que, por ahora, en la zona de la playa “está todo muy tranquilo”.

En las redes sociales, los usuarios también compartieron cómo se enteraron o sintieron el movimiento sísmico este viernes. Entre ellos, trascendió la historia de Eduardo Pocai, un fotógrafo que hizo un hilo de X compartiendo su experiencia. “Estaba realizando estas tomas desde un tercer piso, la cámara la tenía arriba de un trípode. Sentí un gran mareo, y vi que el trípode se movía ¿qué me pasa me dije? Hasta que tomé conciencia que no era yo, al rato me llegó la noticia del terremoto a 200 km de Ushuaia”, se lee en su posteo.