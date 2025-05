Los signos que no pueden evitar compararse con los demás

Todos alguna vez miramos al costado. Pero hay signos zodiacales que lo hacen todo el tiempo. Pueden estar bien, avanzar, recibir elogios… y aun así compararse con el resto. Lo hacen en silencio, con una mezcla de duda, exigencia e insatisfacción que no siempre muestran por fuera.

Para ellos, lo que hace el otro se convierte en un parámetro. Si alguien logra algo, se preguntan por qué ellos no. Si alguien tiene más visibilidad, se sienten opacados. Y aunque eso los hace exigirse más, también los desgasta. Porque nunca sienten que es suficiente.

Cáncer es muy sensible a la mirada ajena. Aunque no lo diga, se compara constantemente con personas de su entorno: pareja, familia, colegas. Le cuesta valorar lo que tiene sin pensar si debería tener más o hacerlo mejor. Virgo, con su autoexigencia habitual, también cae en la comparación: mide su rendimiento, su estética, sus vínculos… todo. Incluso cuando le va bien, encuentra un detalle que no está como debería. Y libra, siempre pendiente de cómo lo ven, también se mide con los demás. No por maldad, sino por inseguridad. Si alguien brilla, duda si él también lo hace.

Estos signos viven midiéndose con otros, incluso cuando no lo admiten.

Según la astrología, estos signos no comparan por envidia, sino por miedo. Miedo a no ser lo suficientemente buenos, a quedarse atrás o a no cumplir las expectativas. Lo que les falta no siempre es talento: es confianza. Y entender eso puede cambiarles la forma de mirarse… y de mirar a los otros.

Resumen: Algunos signos tienden a compararse con los demás aunque estén bien. Según la astrología, cada signo zodiacal tiene su proceso, pero hay quienes viven midiéndose por inseguridad más que por envidia.