El fallo que podría beneficiar a los argentinos que desean la ciudadanía italiana

A fines de marzo, el gobierno de Giorgia Meloni dispuso severas modificaciones al trámite para obtener la ciudadanía italiana, afectando a miles de descendientes fuera de Italia que tenían el deseo de reclamar su nacionalidad por iure sanguinis a través de los consulados en el exterior. Se trata del decreto-ley n° 36/2025, conocido como “Decreto Tajani”, que entró en vigor el 29 de marzo pasado.

La medida fue impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani, motivo por el que se la conoce como “Decreto Tajani”. Con ella, el gobierno italiano busca regular el trámite y el número de aspirantes a ciudadanos italianos con la justificación de que se abusaba del sistema anterior y miles de personas iniciaban el trámite sin tener una conexión cercana con el antepasado italiano. "Ser ciudadano italiano es algo serio, no es un juego para obtener un pasaporte que te permita ir de compras a Miami", dijo entonces Tajani.

Con el nuevo decreto, el límite para solicitar y recibir la ciudadanía italiana es más estricto. Desde el 29 de marzo, solo pueden iniciar el trámite aquellas personas que tengan al menos un padre o un abuelo nacidos en Italia. Es decir, los descendientes de bisabuelos o generaciones más lejanas quedarían excluidos. Sin embargo, el decreto-ley no debería afectar a los trámites ya iniciados, para los cuales aún se debe considerar el sistema anterior.

Cada año, miles de argentinos solicitan turnos al Consulado de Italia con el deseo de obtener la doble ciudadanía. Foto: Shutterstock

¿Cuál es el fallo que podría beneficiar a más argentinos?

En ese contexto, y ante la incertidumbre de miles de argentinos que aún sueñan con la doble ciudadanía, un fallo reciente en la comuna italiana de Campobasso despierta nuevamente la esperanza en un sector de la sociedad.

El 1 de mayo, el Tribunal de Campobasso dictó una sentencia que impide la aplicación retroactiva del Decreto Legislativo n° 36/2025, conocido como “Decreto Tajani”, en casos de solicitud de ciudadanía italiana por descendencia. El fallo favoreció a tres ciudadanos argentinos cuyos procesos judiciales para el reconocimiento de la ciudadanía italiana habían comenzado antes de la entrada en vigor del decreto.

Asimismo, el tribunal ratificó que el Decreto Tajani no es retroactivo, es decir, que no se puede aplicar a las personas nacidas antes de la promulgación de la medida. Esto es así debido a que, para la Ley italiana, se consideraban italianos a todos los descendientes desde el momento en que nacieron, sin importar si nacieron en el exterior y más allá de que hayan presentado o no la solicitud de reconocimiento de ciudadanía italiana.

De esta forma, la sentencia del tribunal consideró que esta modificación no puede afectar a quienes, según la normativa anterior, ya eran considerados ciudadanos italianos desde el nacimiento. En consecuencia, el mismo tribunal reconoció la ciudadanía a los tres demandantes y ordenó al Ministerio del Interior italiano el pago de las costas judiciales.

Antes del Decreto Tajani, la legislación italiana reconocía automáticamente la ciudadanía por ius sanguinis, es decir, por vínculo de sangre, sin importar si la persona había solicitado formalmente el reconocimiento.

El fallo también rechazó el pedido del Ministerio del Interior de suspender el proceso, basado en una excepción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional por el Tribunal de Bolonia. El juez de Campobasso sostuvo que este recurso no justificaba la interrupción del reconocimiento de la ciudadanía en los casos analizados.

Actualmente, más de 100 enmiendas al Decreto Tajani están siendo evaluadas por el Parlamento italiano, donde se espera una definición legislativa en las próximas semanas. No obstante, los especialistas consideran que el fallo del Tribunal de Campobasso podría ser un precedente clave para nuevas resoluciones judiciales y para eventuales intervenciones de la Corte Constitucional.

La decisión representa una oportunidad para muchos descendientes de italianos en Argentina que se encuentran en procesos similares, y refuerza la vigencia del principio del ius sanguinis en la normativa de ciudadanía italiana.