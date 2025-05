Del like al robo: la estafa virtual que arrasa en Instagram y Facebook

En los últimos días, una serie de publicaciones engañosas comenzaron a circular con mayor fuerza en redes sociales. Bajo el disfraz de noticias provenientes de medios reconocidos, prometen ingresos extraordinarios a quienes participen de un supuesto programa de inversión impulsado por la empresa YPF. Pero detrás de esta propuesta atractiva se esconde una vieja trampa digital: el phishing.

La mecánica es conocida. Los posteos, que se difunden principalmente a través de Facebook, Instagram y cadenas de WhatsApp, aseguran que “YPF, junto al Gobierno argentino”, lanza una oportunidad única para los ciudadanos del país. Incluso llegan a prometer pagos de hasta 5 millones de pesos dependiendo de la inversión que realices. Para acceder a ese beneficio, se solicita al usuario completar un formulario con información personal. Allí es donde empieza el riesgo real.

El engaño detrás del link

Aunque las publicaciones intentan generar confianza utilizando el logo de medios reconocidos y simulando el diseño de sus sitios web, no se trata de contenidos legítimos. Los enlaces no redirigen a los portales oficiales de noticias, sino a páginas falsas que copian su estética para engañar a los usuarios desprevenidos. En este caso, el objetivo principal es recolectar datos sensibles como nombres completos, documentos y claves bancarias.

La empresa YPF desmintió cualquier vínculo con estas publicaciones. A través de sus canales oficiales, aclararon que no existe ningún plan de inversión de esas características y advirtieron que todas sus acciones se comunican únicamente mediante medios verificados. “No participes, ni hagas clic en esos enlaces”, fue uno de los mensajes difundidos por la compañía.

Algunos usuarios detectaron la maniobra y comenzaron a advertir a otros sobre la estafa. Las imágenes muestran con claridad cómo los delincuentes digitales replican la tipografía, los colores y hasta las secciones de los medios, buscando generar credibilidad a primera vista.

Las publicaciones que realizó YPF sobre este tipo de estafas en su canal oficial de Facebook.

Sin embargo, basta una revisión mínima para detectar las inconsistencias. La dirección URL, por ejemplo, no coincide con la oficial del medio que supuestamente publica la información. Además, las notas no figuran en las páginas reales de La Nación, lo que confirma su falsedad.

Qué es el phishing y cómo protegerse

Este tipo de engaño se conoce como phishing, una técnica que busca obtener información privada mediante la suplantación de identidad. Se presenta generalmente como un mensaje o publicación confiable que dirige a un sitio web fraudulento. Una vez que la persona ingresa sus datos, estos pueden ser utilizados para acceder a sus cuentas, realizar compras indebidas o vaciar sus ahorros.

La abogada, Bárbara Peñaloza, Master en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, Mat 7382 afirmó a MDZ que: "Este tipo de mecanismo resultan a simple vista fraudulentas por algo muy simple, porque cuando el ofrecimiento es muy tentador, el precio es muy bajo, es grande el regalo, eso ya nos daría la pauta de que estamos ante una posible estafa". Uno de las publicaciones fraudulentas que están a la casa de nuevas víctimas.

Para evitar caer en estas trampas, es fundamental desconfiar de cualquier publicación que prometa dinero fácil o beneficios sin esfuerzo. Verificar que la información provenga de fuentes oficiales, revisar cuidadosamente las direcciones web y nunca ingresar datos personales en sitios desconocidos son medidas básicas de prevención. "Si yo quiero comprar un producto, o hacer algún tipo de inversión lo ideal no es redirigirme desde la propia publicidad, sino ingresar directamente tipeando la página oficial del producto", agregó la abogada, Bárbara Peñaloza.

El riesgo de la desinformación viral

La abogada, Bárbara Peñaloza, Master en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, Mat 7382, resaltó que: "Hay que resaltar la importancia de proteger nuestros datos personales, nuestros datos bancarios también, de manera que si yo he visto una publicidad en Instagram, por más que me genere confianza, lo ideal es no dejar mis datos en páginas que no son oficiales, que no son conocidas. Por ejemplo, en este caso, si la intención era hacer una inversión en YPF, bueno, no es el mecanismo adecuado para hacerlo". Uno de los comunicados oficiales de YPF en sus redes sociales.

Este caso no es aislado. Las estafas virtuales utilizan cada vez con más frecuencia la imagen de empresas reconocidas y medios de comunicación para generar impacto y viralización. En contextos económicos difíciles, las promesas de ingresos rápidos resultan aún más tentadoras, lo que aumenta el riesgo de que más personas sean víctimas del engaño.

Frente a esta situación, la recomendación es clara: ante la duda, consultar siempre los canales oficiales de las empresas involucradas. YPF, por ejemplo, cuenta con perfiles verificados en redes sociales y un sitio web institucional donde se publica toda la información oficial. Tomarse unos minutos para chequear puede ser la diferencia entre estar informado o ser estafado.