Cómo cuidar tu refrigerador para que no se convierta en un caldo de cultivo de bacterias

Oleksii Omelchenko y Judith Evans

The Conversation*

La cocina suele ser el corazón del hogar, el lugar donde se reúnen las familias y se inician las comidas.

¿Pero cuál es el punto de partida de todo? El refrigerador. Allí es donde almacenamos de forma segura gran parte de nuestros alimentos. Y a medida que la tecnología avanza los refrigeradores se vuelven más inteligentes: pueden controlar el inventario, sugerir recetas e incluso mostrar las noticias.

Sin embargo, de todas sus características, la temperatura sigue siendo la más crucial. Confiamos en los refrigeradores para mantener los alimentos frescos, pero si la temperatura no es la adecuada pueden hacer lo contrario: convertirse en incubadoras de bacterias.

A los microbiólogos eso puede parecernos fascinante, pero definitivamente no es ideal para las salchichas que compraste en el mercado de tu barrio.

Al analizar muchos hogares vimos que la temperatura promedio en los refrigeradores es de 5,3 °C, justo por encima del rango de seguridad recomendado de 0 a 5 °C.

La temperatura en la puerta es mayor que en el interior de la nevera, por lo que es mejor guardar productos como leche o carne cruda cerca de la parte trasera. Foto: Getty Images

Más preocupante es la frecuencia con la que fluctúan las temperaturas. Muchos refrigeradores pasan más de la mitad del tiempo por encima de ese límite de seguridad.

Algunos incluso alcanzan temperaturas de hasta 15°C , lo que, en algunas partes de Reino Unido, equivale prácticamente a un cálido día de verano.

A esas temperaturas las bacterias pueden multiplicarse rápidamente, lo que aumenta el riesgo de deterioro de los alimentos o incluso de enfermedades.

Entonces, ¿qué está fallando? Parte del problema radica en que muchos refrigeradores carecen de una forma precisa y accesible de controlar su temperatura interna. Admitámoslo: la mayoría de nosotros no sabemos qué significan realmente los números del dial dentro del refrigerador.

Además, cada vez que abres la puerta entra aire caliente. Y cuanto más tiempo permanezca abierta la puerta, sobre todo si te demoras mientras eliges un refrigerio, más se acerca la temperatura interna del aparato a la temperatura ambiente, creando condiciones más propicias para la proliferación de bacterias.

Controla las bacterias

Aquí tienes algunas maneras sencillas de mantener tus alimentos frescos y seguros:

Minimiza las veces que abres la puerta. No dejes el refrigerador abierto todo el tiempo mientras colocas la compra.

Usa un organizador giratorio. Te ayudará a encontrar más rápido la botella de salsa que buscas en un estante lleno de productos.

Limpia las juntas de goma de la puerta. Cada pocos meses revisa si hay moho o suciedad y asegúrate de que las juntas cierren bien.

La temperatura también varía dentro del refrigerador. El punto más frío suele estar en la parte trasera, mientras que el más cálido está en la puerta.

Por eso es mejor guardar productos como la leche o la carne cruda cerca de la parte trasera, no en la puerta. La puerta es perfecta para la mantequilla o los refrescos. Debes asegurarte de que las juntas de goma estén libres de moho y suciedad. Foto: Getty Images

Aunque muchos refrigeradores modernos tienen un sensor integrado, a menudo éste solo refleja la temperatura en un punto. De hecho, el 68 % de los hogares nunca ajusta la temperatura.

¿Un consejo práctico? Coloca varios termómetros en diferentes zonas de tu refrigerador. Si alguno supera regularmente los 5 °C es hora de ajustarlo. Pero recuerda: los indicadores integrados en el interior de tu refrigerador no siempre reflejan la temperatura real en todo el interior.

Además, evita abarrotar la nevera. Intenta mantener el refrigerador lleno en un 75% para que el aire frío circule correctamente. Puedes hacer espacio guardando frutos secos, tomates, pimientos, patatas y miel en un armario fresco y seco; estos productos no necesitan refrigeración.

Pero la temperatura no es la única preocupación. Incluso un refrigerador que funciona bien puede albergar riesgos invisibles. Los estudios demuestran que los refrigeradores pueden contener patógenos, probablemente introducidos previamente a través de alimentos o envases contaminados.

Si bien las bajas temperaturas impiden el crecimiento de muchas bacterias, algunas, como la Listeria monocytogenes, pueden sobrevivir e incluso multiplicarse a bajas temperaturas.

La Listeria, especialmente peligrosa para embarazadas y adultos mayores, se puede encontrar en quesos blandos, pescado curado o ahumado (incluido el sushi), embutidos, fruta preenvasada, verduras congeladas y sándwiches preparados. Cada vez que abres la puerta entra aire caliente. Y cuanto más tiempo esté abierta más se acerca la temperatura interna del aparato a la temperatura ambiente. Foto: Getty Images

Para reducir el riesgo de contaminación, sigue las recomendaciones de las autoridades de seguridad alimentaria:

Mantén los alimentos crudos, como la carne y el pescado que necesitan cocción, separados de los alimentos listos para comer, como frutas o sándwiches.

Guarda la carne y el pescado crudos en el estante inferior del refrigerador. Así, si se derrama algún jugo, no goteará sobre otros alimentos.

Consume los productos listos para comer dentro de cuatro horas de sacarlos del refrigerador.

Lávate las manos regularmente con agua y jabón antes, durante y después de preparar las comidas.

Sigue las instrucciones de cocción del envase, cuando corresponda.

Mejorar tus hábitos en relación a tu refrigerador puede no parecer emocionante, pero ayuda a que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo, tu nevera funcione de manera más eficiente y, lo más importante, protege tu salud y la de tu familia.

Ah, y hablando de ese pollo que sobró de la cena de principios de semana… Todos hemos hecho la prueba del olfato. Pero que las sobras huelan bien no significa que estén bien. Bacterias como la Salmonella o la Listeria no siempre tienen un olor desagradable. Que las sobras huelan bien no significa que estén bien. Foto: Getty Images

*Oleksii Omelchenko es microbiólogo y estudia Listeria y otros patógenos en el Instituto Quadram, un centro de investigación sobre biociencia y salud en Norwich, Reino Unido. Judith Evans es profesora de ingeniería mecánica y diseño en London South Bank University.