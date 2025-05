Literatura juvenil: cómo hacen las escritoras para atraer a los lectores jóvenes en tiempos de redes

La literatura juvenil en Uruguay está en expansión. Cada vez son más los autores del país vecino que se animan a contar historias dirigidas para el público joven, un público que suele tener menos prejuicios y que suele estar abierto a escuchar o leer relatos que aborden temáticas como el amor, la identidad, su lugar en la sociedad y los conflictos familiares. Es por ello que, en el marco de la 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tres autoras darán un conversatorio sobre la Literatura Juvenil uruguaya y la necesidad de trabajar en conjunto con los “Bookfluencers” para la difusión de las obras en tiempos de redes sociales.

Este domingo 11 de mayo, a las 17 horas, tendrá lugar el encuentro de Literatura Juvenil Uruguaya en el Espacio Joven de la Feria del Libro, que se realiza en el predio de La Rural (Av. Santa Fe 4201, Palermo). Micaela Álvarez, Sofía Aguerre y Camila Silva serán las autoras uruguayas a cargo de la charla, en la que abordarán cómo empezaron a escribir y publicar sus propias obras, qué escritores las inspiraron, cómo es el proceso de escritura, el auge de la literatura juvenil en los últimos años y cómo es el trabajo junto a los Bookfluencers actualmente.

“La literatura juvenil, hasta hace un par de años, prácticamente no existía (y no porque no existieran jóvenes). Simplemente no se le daba lugar. Había libros infantiles y libros para adultos. El "medio" no estaba cubierto, o apenas, o no era visibilizado. Pero esto, de a poco, está empezando a cambiar”, aseguró Camila Silva, autora de “Entre Relojes”, a MDZ.

Micaela Álvarez, Camila Silva y Sofía Aguerre darán un conversatorio sobre la literatura juvenil uruguaya este domingo. Foto: Feria del Libro

Silva, quien cuenta que comenzó a amar la lectura al descubrir la obra de Cecilia Curbelo, considera que sus libros son difíciles de encasillar “porque están bien al borde de juvenil-adulto”. “Ha sido una sorpresa para mí, de hecho, que tantos jóvenes hayan conectado con ellos y de una manera tan profunda, ya que justamente tocan temas complejos, están estructurados de una forma compleja y son protagonizados en general por adultos”, reflexionó Camila y agregó: “Recién a partir de ese encuentro de mis historias con el mundo empecé a ser consciente de lo importantes que son ciertos temas, y hasta la mirada existencial de la vida que otorga el expresarse de forma poética, para los jóvenes”.

Micaela Álvarez, por su parte, contó que decidió “escribir juvenil porque es un público con el que se puede conectar con sus realidades al hablar su lenguaje. “Además, a través de ellos, se puede despertar el interés por los libros, atraparlos, siempre dependiendo de la historia”, señaló la autora de “Now es cuando”.

Sofía Aguerre, creadora de las novelas “Felicia y los bosques olvidados” y “Las noches perdidas”, dijo haberse inspirado por la obra de Ursula K. Le Guin y de Federico Ivanier con Martina Valiente, a nivel nacional. “Los jóvenes son un público precioso, con muchos menos prejuicios que los adultos. Te permiten explorar otros temas, otro tipo de historias”, sostuvo la artista que también escribe literatura para niños y adultos.

Las noches perdidas es el título de la obra de Sofía Aguerre.

En Uruguay, país con escritores que supieron sobresalir a nivel nacional como Eduardo Galeano y Mario Benedetti, la literatura sigue creciendo, sobre todo, en diversidad de temáticas y de autores. “Creo que en Uruguay se están abriendo muchísimas puertas; hay más bibliodiversidad que nunca, pero en particular han surgido muchos autores jóvenes y para jóvenes en estos últimos años. Creo que tiene que ver con que muchas editoriales han decidido apostar por lo nuevo y no solo lo que ya funciona, y dio como resultado un panorama más diverso e interesante”, consideró Aguirre.

Qué son los bookfluencers y por qué es crucial su trabajo con los autores de literatura juvenil

Ante la llegada de las redes sociales y el consumo masivo de información mediante las mismas, en los últimos años nacieron los famosos “bookfluencers”. Se trata de creadores de contenidos o influencers que reseñan o recomiendan obras literarias a través de publicaciones en distintas aplicaciones. De esta forma, los escritores que están dando sus primeros pasos empiezan a trabajar en conjunto con los bookfluencers con el deseo de que su obra sea recomendada y llegue, de esta forma, al público joven que está en las redes.

“Yo no soy escritora, es más, vengo del medio rural, donde las posibilidades no están al alcance de la mano. Entonces, el contar con personas que te leen, comparten, recomiendan y te reseñan el libro es fantástico y necesario. Sin ellos, personas como yo pasaríamos a ser invisibles. Porque están moviendo el mundo de los autores y todo el mercado de los libros, en el 99% de los casos, gratis”, manifestó Micaela Álvarez al respecto y ratificó: “Hay dedicación, tiempo y creación de contenido que a veces se pierde y no se le da importancia que tiene”. "Entre Relojes" de Camila Silva.

Camila Silva, como autora, consideró: “Desde que autopubliqué mi primera novela he estado en constante contacto con ellos. Creo que es una figura que hace un par de años no existía o apenas, pero que con la pandemia se impuso con fuerza para revolucionar la forma en la que se comunica y habla sobre libros. Por supuesto que esto incluye la promoción de libros, y doy fe, desde mi lugar de autora que, luego de escribir (que es su verdadero trabajo), se ve obligada a tener que dar a conocer su obra para que el propio trabajo sea de alguna manera redituable, que funciona”.

“En 2025, la mayoría de la gente está en las redes sociales, entonces es ahí en donde la información vale y es vista. En caso de los bookfluencers, suelen ser ávidos lectores que, al ser una actividad más bien solitaria, les surge la necesidad de compartir con otros esa experiencia inigualable que les permiten vivir los libros. Y esa pasión que los mueve se trasluce cuando comparten sus lecturas, lo que termina sirviendo de una muy buena promoción. Es por esto que las editoriales cada vez más apuestan hasta este lado y no tanto en los medios tradicionales de marketing”, confirmó Silva. Micaela Álvarez es la autora de "Now es cuando".

Sofía Aguerre, además de ser autora, confesó que hace diez años comenzó a reseñar libros en su propio blog y en su perfil de Instagram, por lo que cree que el trabajo del bookfluencer es positivo y fundamental en estos tiempos. “Como lectora, son una forma más orgánica y cercana de conocer libros y decidir si me interesan, si me podrían gustar, si vale la pena darles una chance. También, de enterarme de novedades literarias, no solo libros, sino eventos o tendencias. Además, es una forma preciosa de formar comunidad”, concluyó.