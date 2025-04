Estos son los riesgos de dejar el Bluetooth activado en el celular

Algo muy habitual que puede ocurrir al utilizar el Bluetooth del celular, es dejarlo activado una vez en desuso. Ya sea para vincular relojes, auriculares o parlantes, esta función es muy útil y acompaña la cotidianidad de las personas. Sin embargo, los especialistas aseguran que dejarla activada sin usarla puede ser perjudicial para el dispositivo.

Si bien el Bluetooth es una herramienta para conectar dispositivos a corta distancia, también puede convertirse en una vía de entrada para accesos no autorizados o un punto de fuga de datos personales. Aunque estos riesgos no son nuevos, siguen presentes en el día a día de millones de personas que no son conscientes de las consecuencias de dejar esta función siempre activa. En este sentido, se puede exponer el dispositivo a diversas amenazas de seguridad. Una de ellas es el acceso no autorizado a través de técnicas que explotan vulnerabilidades en el sistema de conexión inalámbrica. Este tipo de ataque puede permitir que un tercero se conecte sin consentimiento al teléfono o a una computadora portátil si están dentro del rango de alcance.

La conectividad inalámbrica puede traer riesgos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos dispositivos móviles, incluso cuando no están emparejados con otro equipo, emiten señales que permiten identificarlos. Esto los hace visibles a otros aparatos cercanos, lo que aumenta las probabilidades de recibir intentos de conexión sin autorización. El riesgo en estas situaciones se da porque el atacante puede obtener acceso a nombres de dispositivos, registros anteriores de conexiones o incluso partes del contenido compartido.

Incluso, mantener el Bluetooth encendido en lugares públicos como aeropuertos, cafeterías o estaciones de transporte puede facilitar la detección del dispositivo por parte de equipos diseñados para rastrear movimientos o recolectar información sin interacción directa. Esta práctica ha sido utilizada por campañas publicitarias y por aplicaciones que buscan recopilar datos sobre la circulación de personas en determinados espacios, aunque el usuario no haya dado su consentimiento explícito.