Tres signos zodiacales que aman a su manera (y no siempre se entiende)

En astrología, el amor no se expresa igual en todos los signos zodiacales. Algunos lo gritan, lo muestran, lo llenan de gestos públicos. Otros lo viven hacia adentro, de forma más sutil o incluso contradictoria. No es que amen menos, es que su forma de querer no siempre encaja con lo que los demás esperan.

Uno de ellos es Capricornio, que puede parecer frío o distante, pero que cuando ama lo hace con hechos concretos: está, cuida, acompaña. No es de decir “te quiero” todo el tiempo, pero sí de demostrarlo con presencia y compromiso. Acuario, por otro lado, ama con libertad. Su forma de demostrar amor a veces desconcierta porque necesita espacio, no se ata fácilmente y le cuesta el apego tradicional. Pero cuando elige quedarse, lo hace desde un lugar genuino.

Tu forma de querer también merece ser entendida, aunque no sea la más obvia.

Y Virgo, tan detallista y práctico, no se enamora de cualquiera. Le cuesta entregarse, pero cuando lo hace, su amor está lleno de gestos silenciosos: ordenar tu mundo, ayudarte sin que lo pidas, estar atento a todo lo que te rodea.

Si sos uno de estos signos, no te preocupes por encajar en moldes emocionales. Amás como sabés, y eso también vale. Solo recordá que a veces viene bien decirlo, explicarlo, o simplemente mirar al otro y dejarle saber que estás ahí, aunque no lo digas con flores.