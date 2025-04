La muerte del papa Francisco ha sido solo un paso

Ha muerto un hombre. No cualquier hombre, sino uno que representa en nuestro mundo, un puente, una conexión, un itinerario hacia lo espiritual. A lo que se encuentra alejado de todos nuestros malos entendidos con otros, nuestras irritaciones y fastidios diarios, nuestros malogrados días entre otros tantos de buenos encuentros y felicidad, ambas cuestiones que también se inscriben en lo cotidiano. Ha muerto un hombre: Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco. Primogénito de cinco hermanos, hijos de un matrimonio de inmigrantes italianos que se habían establecido en el barrio de Flores. Se diplomó como Técnico Químico. Se licenció en Filosofía en 1963. Fue ordenado sacerdote en 1969 y desde el 13 de marzo de 2013 fue obispo de Roma y 266 Papa de la Iglesia Católica.

Imposible no escribir sobre él

Más allá de dogmas religiosos, más allá de ideologías políticas (¿pero cómo no hacer política en una de las instituciones más duraderas del planeta?). Soy Profesor Titular en la Universidad del Salvador donde lo hemos visto dar clases. Tengo ese honor, porque para mí haber estado cerca de ese argentino que con su humildad se instaló en nuestros corazones, resulta un momento histórico (¿qué momento no lo es en nuestro paso por el mundo?). Comparto su historia y comparto sus logros, y su letra. El último libro publicado es “Esperanza. La autobiografía” (2025, Random House). No por nada cita en sus primeras páginas a Rilke “El futuro entra en nosotros, para transformarse dentro de nosotros, mucho antes de que ocurra”.

Pero también nos advierte que una autobiografía no es una literatura privada sino un bolso de viaje. Que la memoria no es sólo lo que recordamos, sino también lo que nos rodea. No se habla de lo que fue, sino de lo que será, Parece ayer y en cambio es mañana. Todo nace para florecer en una eterna primavera y al final diremos no recuerdo nada en lo que estás tú. ¿Freud? ¿Lacan? No. Bergoglio. El Papa Francisco. La figura de un padre que dice y hace en los tiempos donde la ley parece desvanecerse cada día.

El libro no sólo lo recomiendo, porque es de aquellos que en cada página nos encuentra subrayándolo porque queremos recordar eso que con las palabras puede sintetizar algo de nuestro pensamiento y nuestra comprensión. Su capítulo final es “Yo soy solo un paso” deja en claro que la duda es prueba que existe un espacio para trabajar con ella. Lo que parece convincente de entrada y la seguridad así planteada, no parece el camino para la instrumentalización de nuestras creencias personales.

La realidad más profunda, más feliz, está por llegar. Agrega “Mientras la mirada de un niño y las infinitas posibilidades de hacer el bien sigan iluminándonos, mientras permitamos que en nosotros viva la misericordia, todo será posible. Aferrados al ancla de la esperanza, podremos decir con Hikmet que el más hermoso de los mares es aquel que no hemos navegado. El más hermoso de nuestros hijos aún no ha crecido. El más hermoso de nuestros días aún no lo hemos vivido, Y aquello, lo más hermoso que quiero decirte, aún no te lo he dicho”.

Voy a extrañar a este hombre que nos invitaba a hacer lío

Palabra compleja para traducir a otros idiomas. Guiño a los argentinos que supimos valorarlo. Sólo ha sido un paso con ese gesto reforzado por su humildad. Voy a continuar rezando por él, aún si mi rezo es sólo recordarlo. Así será eterno. Lo merece.

Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Pueden escucharlo todos los martes a las 20 hs en el programa MEGAPSINEPOLIS que conduce en Radio Amadeus FM 91.1