Bill Gates reveló qué momento del día es el peor para usar el celular

Una de las figuras más influyentes de la tecnología mundial, Bill Gates, se expresó respecto al uso del celular y se refirió específicamente a la práctica constante en la vida cotidiana, señalando, sobre todo al entorno familiar. El cofundador de Microsoft apuntó que hay dos momentos claves en el día en que el dispositivo debe quedar fuera del alcance del usuario: el almuerzo y la cena.

En una entrevista en una reconocida revista, Gates aseguró que en su hogar está prohibido el uso del celular en la mesa, ya que en estas ocasiones el objetivo principal es dialogar y conectarse de manera “real” con los miembros de la familia. “El uso excesivo del celular durante las comidas reduce las interacciones humanas”, afirmó.

Según Bill Gates, es importante evitar usar el celular en la mesa familiar.

También destacó que el constante sonido de las notificaciones o la atención puesta en la pantalla en lugar del entorno puede resultar molesto y crear una barrera entre las personas que comparten ese momento. En este sentido, pidió fomentar una conexión real entre los seres queridos para no perder lo que es “realmente importante”.

“No tenemos teléfonos móviles en la mesa cuando comemos, no les dimos teléfonos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaron de que otros niños los habían adquirido antes”, sostuvo en la entrevista. De esta manera, aunque no niega la importancia de los smartphones en la actualidad, Gates dejó una reflexión en la que recordó priorizar los vínculos con las personas y no dejar de lado los afectos por la realidad virtual.