Una localidad bautizará con el nombre "papa Francisco" a una de sus calles

En un emotivo gesto, la localidad de Cruz Alta en la provincia de Córdoba decidió rendir homenaje al papa Francisco al rebautizar una de sus calles con su nombre. El cambio fue impulsado por un grupo de vecinos y rápidamente aprobado por el Concejo Deliberante local.

La calle en cuestión -de apenas 100 metros- se encuentra justo frente a la parroquia Virgen del Rosario, en pleno corazón del pueblo, y hasta ahora llevaba el nombre de Obispo Bustos, un religioso destacado en los primeros años del siglo XX.

Con una población de unos 8.000 habitantes, Cruz Alta se convierte así en la primera localidad del interior de la provincia de Córdoba en dedicarle una calle al pontífice argentino, según comentó el intendente Agustín González.

“Es un reconocimiento que nace del afecto y la admiración. Creemos que puede tener un efecto multiplicador y motivar a otras comunidades a hacer lo mismo”, expresó el mandatario local.

El acto oficial de inauguración se llevará a cabo este sábado 26 de abril con una misa en honor al papa Francisco, y desde el municipio anunciaron que promoverán actividades educativas en escuelas religiosas, para que los alumnos conozcan más sobre la vida y el pensamiento del Pontífice.

La propuesta no sólo buscó homenajear a Francisco, sino también evitar complicaciones a los vecinos, ya que se eligió un tramo donde no hay domicilios registrados, por lo que no será necesario modificar documentos oficiales.

Desde el Concejo destacaron que el nombre de Francisco representa “un pastor cercano, humilde y profundamente comprometido con los más vulnerables”, y señalaron su legado como una guía de valores universales.

Aunque en la misma provincia de Córdoba ya existe un puente que lleva el nombre del papa Francisco -ubicado en el barrio Manantiales de la ciudad Capital-, la iniciativa de Cruz Alta tiene un carácter especial: nace del pedido directo de la comunidad y pone al pontífice argentino en el centro de la identidad urbana del pueblo.