Eduardo Lázzari: "Nadie imaginaba un Papa mas popular que Juan Pablo II y apareció Francisco"

Con el fallecimiento del Santo Padre Francisco, finaliza un Pontificado de 12 años de duración, en la Iglesia Católica. El Vaticano entra en una etapa de "sede vacante" hasta que sea nombrado el nuevo Jefe del catolicismo. En pocos días se dará inicio a un nuevo cónclave donde los Cardenales votarán al nuevo Papa.

El cónclave es un proceso de cientos de a de antigüedad, envuelto en tradición y secretismo, es el procedimiento donde la iglesia católica elige a su nuevo líder. La palabra “cónclave” viene del latín “cum clave”, que significa “con llave”, tiene que ver con el estricto aislamiento al que se someten los cardenales participantes durante el proceso de elección del próximo Papa.

- Hagamos un repaso. Hablanos de los días previos de que Jorge Bergoglio se convierta en Francisco.

- En la vida de Jorge Mario Bergoglio hay muchas paradojas, cumplió ciclos muy potentes. Es un sacerdote tardío, fue ordenado a los 33 años comparado con los anteriores arzobispos de Buenos Aires, que habían sido sacerdotes a los 22 años. Estuvo 6 años como provincial de los Jesuitas, en tiempos muy convulsos. Recuerdo al padre Roberto Favre superior Asuncionista junto a Jorge Bergoglio, con su jerarquía jesuita, ambos tuvieron que enfrentar la desaparición de miembros de sus congregaciones. Es decir, tiempos muy complicados. Después de seis años en el Colegio Máximo de San Miguel, se va a estudiar a un filósofo que habría que recuperar, Romano Guardini y finalmente, se va como confesor y predicador de ejercicios espirituales a Córdoba. En esos años es rescatado por el Cardenal Antonio Quarracino, en ese entonces Arzobispo de Buenos Aires, que lo termina eligiendo como su propio sucesor, porque cuando este último fallece, ya estaba como Arzobispo coadjutor Bergoglio. Cuando presenta la renuncia a los 75 años y todo daba que de hecho había armado sus petates en su habitación de la curia. El 11 de febrero de 2013, se produce la renuncia del papa Benedicto, una renuncia que para mí marca lo que era Ratzinger, un gran Papa que le tocó ventilar los problemas de la Iglesia. Es decir, ante los problemas se tapaban y Benedicto los puso arriba de la mesa. Ese es el enorme valor. Y cuando vio su limitación, en un gesto de humildad, de extraordinaria renuncia. Su renuncia la dijo en latín, que fue muy gracioso porque se dió cuenta una periodista que sabía idiomas y dijo "El Papa acaba de renunciar", mientras todos los Obispos y Cardenales que estaban ahí, no se habían dado cuenta.

- El cardenal Jorge Mario Bergoglio fue blanco de muchos ataques en Buenos Aires.

-Cuando fue Arzobispo de Buenos Aires sufrió ataques no solo verbales y políticos, sino hasta hubo una conspiración para sacarlo del medio. Él siempre entendió que lo importante del Evangelio era amar al enemigo, amar al adversario, no amar solamente al amigo, que es siempre mucho más fácil y en esa circunstancia yo creo que el papa Benedicto, apenas renuncia y antes de iniciar el cónclave lo hace viajar antes a Roma. Es el último cardenal, Bergoglio, que habla con Benedicto, es muy probable que ahí le haya acerca de su posible elección como su sucesor. Quiero aclarar que nadie puede saber lo que sucede en un cónclave, pero sospecho que dijo, "Yo soy el Papa, vos Jesuita, esta vez te ordeno que aceptes". Los Jesuitas tienen la como cuarto voto religioso, la obediencia ciega al Papa sin preguntar. Es un indicio que me pareció interesante, cuando tiene que adelantar el viaje, porque lo llaman de Roma, antes del cónclave, reúne a sus obispos, su gente de confianza y les dice "recen para que vuelva". Algo intuía, y también escuchaba algunos comentarios respecto del conocimiento. Él fue un líder religioso y lo que buscaba era el bien de la Iglesia, y que cuanto más abierta estuviera, el mundo iba a vivir mejor.

El Papa no modificó absolutamente nada de las grandes tradiciones de la iglesia

- Quizá sea muy pronto para pensarlo o sentirlo, ¿podemos ilusionarnos con un San Francisco?

-En poco tiempo más vamos a estar viendo el camino de Francisco rumbo a la santidad. Nadie imaginó que después del papa polaco alguien iba a ser más popular y apareció Francisco.

- En una reunión previa de Bergoglio con Benedicto, este último le dice "Si te eligen, no puedes renunciar". ¿Puede un cardenal en el cónclave decir si es elegido, decir, no acepto?.

- Puede tener esa libertad. En el cónclave es absoluta secreto. Son todas hipótesis de que sacó tantos votos. Porque para los cardenales, que son hombres de fe, revelar cualquier secreto de lo que pasa adentro es motivo de excomunión. Siempre hay especulaciones. Ni siquiera se guardan actas porque las papeletas se queman. Los cardenales no pueden tomar nota y que esas notas perduren. Entonces, cuando es elegido, es decir, cuando el escrutinio da que se alcanzan las mayorías en las primeras siete votaciones, actualmente son 2/3. Después es la mitad absoluta, la mayoría absoluta y empieza diciéndole aceptas y él puede decir que no, nunca nos vamos a enterar si hubo dos o tres que dijeron que no.

-¿En este caso preciso, se vota otra vez o va el segundo más votado?

-Se vota de nuevo, votan de vuelta. En general, algunos suponen que hizo Jorge Bergoglio, es que cuando él vio la disputa entre Benedicto y y Francisco, en ese momento Ratzinger y Bergoglio, en un momento dado, Bergoglio se levantó y pidió "No me voten más, votemos a Ratzinger".

-Hablemos, como si fuese, para una sesión en el Congreso, del poroteo. ¿Cuántos Cardenales son en total, pero cuántos pueden votar?

-La Iglesia desde hace más de mil años se gobierna en una forma cerrada. El Papa es el único monarca absoluto que queda en Europa, pero curiosamente, es nombrado por gente que nombra él mismo. Es decir, es un club exclusivo, cerrado, príncipes de la Iglesia. Hay 252 Cardenales. de esos 252 votan 135, pero votan los que viajaron a Roma, no siempre se ha completado el número y ese vota. Es un cuerpo autónomo donde se va eligiendo, lo que llamaríamos en una elección abierta, la mesa escrutadora que tiene fiscales que verifican que todo se haga bien, los que cuentan los votos, los que lo reciben. Es una ceremonia que lleva mil años e antigüedad. Es muy impresionante. Todas las órdenes que el Papa pueda haber dado en forma oral quedan caducas y canceladas en el momento que el Papa muere. No es lo mismo los cardenales, inspectores.

Nadie imagino que después del Papa polaco, otro Papa iba a ser mas popular que el

-¿Entonces podemos tener una vaga idea viendo la película "Cónclave?"

-Es una ficción que muestra muy bien todo. Las sutilezas de las cuestiones, hasta en algunos momentos divertida, porque el conservador, para demostrar que era conservador, hace un discurso en latín y los demás Cardenales lo miran dándose cuenta de que habían perdido el uso del lenguaje. Lo que se hizo es muy interesante. Es una ficción. Se cuenta incluso que a Francisco le mostraron la película antes de ser estrenada y que habría hecho un chiste referido si cuando yo me muera no me traten como la película, porque hay una parte de la película que es un humor. Francisco era un tipo de un humor extraordinario, de un humor cáustico cuando la circunstancia daba. Es muy interesante hablar con sus compañeros jesuitas, algunos que lo querían mucho y otros no tanto. Yo he hablado con alguien que dentro de la orden no era un hombre que quería a Francisco, pero siempre me sorprendió que ese sacerdote que el día que el Jorge Bergoglio se hizo Francisco, lo aceptó y se convirtió, es decir, en entender la función de ese lugar maravilloso, de estos 135 que van a emitir su voto.

-De los Cardenales que votan, 5 fueron ordenados por Juan Pablo II, 16 por Benedicto y todo lo demás por Francisco.

-Hay que salir del análisis político, porque el papa Francisco no eligió gente afecta, eligió a la gente que le hacía bien a la Iglesia. Todos los cardenales que nombró en Estados Unidos prácticamente fueron conservadores, incluso algunos adversarios de él en las discusiones políticas. Porque Francisco siempre creyó en la unidad de los diversos, no de los parecidos. Pero él decía que si nos juntamos todos los parecidos es muy aburrido, muy aburrido. Hay una vieja máxima romana que dice el que entra Papa sale Cardenal. Así que podemos llevarnos una sorpresa como la que ya nos llevamos en el 2013, cuando nadie esperaba a Francisco. y apareció ahí y nos dio una lección que los argentinos no entendimos. Los cardenales fueron a buscar un Papa al fin del mundo, que fue decirnos a los argentinos "dejen de sentirse el centro del mundo, que son el fin del mundo"

- ¿Cuál es la misión del cardenal Camarlengo?

-Queda a cargo de la iglesia tanto en lo religioso como lo administrativo durante la sede vacante. Esto significa. Cuando el Papa está muerto. El papa Francisco lo designó al cardenal Kevin Farrell en 2019 y ya se sabía que iba a ser él, pero cumple toda una serie de tareas y ayer fue muy interesante algo en el en la ritualidad, porque no se clausuró el departamento del Papa en Santa Marta, digamos, el reglamento dice que hay que clausurar el departamento oficial del Papa. Entonces esa ceremonia que vimos, una puerta portentosa y unas paredes de mármol imponentes, era el departamento que nunca usó el Papa porque no quería. Pero el Papa no modificó absolutamente nada de las grandes tradiciones de la Iglesia. Lo que modificó fue la pastoral evangélica, que es ir a buscar a los que necesitan. Que suerte que el Papa hablaba de los pobres porque nadie más habla de los pobres. Uno mira la realidad argentina, 40% de pobres y no hay reuniones entre los políticos para ver si resolvemos ese, que es el problema más grande que tiene la Argentina, no si suspendemos las paso.