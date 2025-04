Un solo actor, más de 40 personajes: Ariel Staltari protagonizará “Agotados”

A días de su estreno en el circuito porteño, “Agotados” se perfila como una de las apuestas teatrales más singulares y ambiciosas de la temporada. Adaptada de la exitosa obra de Broadway creada por Becky Mode, la versión local de esta comedia encuentra su propia voz gracias al trabajo de Fábregas y Staltari, que supieron bajarla a tierra y dotarla de una profunda identidad nacional.

En diálogo exclusivo con MDZ, ambos artistas compartieron el detrás de escena de esta obra intensa, enérgica y profundamente humana.

"Estoy súper contento. Obviamente están los nervios, pero llevar adelante un proyecto, verlo materializarse, siempre es hermoso", expresó Pablo Fábregas, director de la puesta.

La historia gira en torno a Sam, un joven actor que trabaja como recepcionista en el sótano de un exclusivo restaurante mientras espera la oportunidad que lo catapulte a cumplir sus sueños. Sin embargo, lejos de encontrar un momento de paz, Sam lidia con exigencias de comensales, jefes hostiles y una rutina agotadora, todo esto encarnado en un desfile frenético de personajes que, de forma increíble, son todos interpretados por Ariel Staltari.

Staltari encarna a Sam y, a la vez, da vida a decenas de personajes que pueblan su día a día en el restaurante. Desde clientes delirantes hasta compañeros de trabajo, todos encuentran cuerpo, voz y alma en su interpretación."Es el sueño del pibe. Es abrirme la puerta para salir a jugar. Me siento como cuando era chico y jugaba con amigos imaginarios", confesó Staltari, quien define a esta experiencia como un retorno lúdico al origen del actor.

"Ligero de equipaje, Sam busca su sueño mientras ‘para la olla’. En esa búsqueda me veo totalmente reflejado", admite el actor, que también celebra su presente con el próximo estreno de El Eternauta, una producción que promete sacudir la ficción nacional.

Una comedia argenta, entre la risa y el golpe de realidad.

Aunque la obra original nació en Nueva York, la versión argentina no se limita a la traducción. La adaptación llevó el relato a un terreno bien local, donde la precarización laboral, la cultura del rebusque y la resiliencia diaria toman protagonismo.

"Nosotros la hicimos más encarnizada. La obra ahora habla de un argentino a codazos, tratando de hacerse lugar desde muy abajo", explica Fábregas. Y agrega: "Labura en un sótano con humedad, bajo presión. Es un retrato que mezcla luces y sombras".

La propuesta no deja de lado el humor ni la potencia actoral. Lejos de una puesta solemne, “Agotados” es, ante todo, una comedia enérgica, sudamericana, con guiños a frases, personajes y situaciones que el público reconocerá inmediatamente.

“Es una obra muy argentina, donde hasta los famosos tienen su lugar. Aparecen algunos en escena, van y vienen, depende de la función. Está llena de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de vivir, de sobrevivir", señala Fábregas.

La ficción nacional sigue en pie

Tanto Fábregas como Staltari coinciden en que la actualidad del teatro argentino exige más que talento: también se requiere compromiso, resiliencia y pasión. “Empecé el año con proyectos tan lindos que hasta casi te diría que el quilombo económico está segundo”, lanza Fábregas, quien celebra poder estrenar en este contexto.

Por su parte, Staltari reflexiona sobre el valor de persistir: “Lo lindo es no claudicar, no abandonar ese deseo profundo. Porque no es nada fácil ser artista hoy”.

En medio de un contexto complejo para la ficción nacional, “Agotados” se convierte en un acto de resistencia desde la comedia. Una invitación a reír, reflexionar y aplaudir un trabajo actoral tan virtuoso como vertiginoso.

“Agotados” se estrena el jueves 24 de abril en el Paseo La Plaza, con entradas a la venta a través de PlateaNet. Todos los jueves, una nueva función promete sorprender con talento, humor y un espejo de nuestras propias contradicciones.