Las curiosas pintadas irregulares para restringir el estacionamiento

Estacionar en la Ciudad de Mendoza, sobre todo en el radio céntrico y la Quinta Sección, se ha transformado en un problema. Es una zona mixta, con viviendas, comercios, empresas y dependencias públicas.

Las áreas habilitadas están demarcadas y no se puede estacionar en puentes, sendas peatonales y de circulación. Pero hay quienes tomaron medidas por sus propios medios que no están ajustadas a lo que corresponde.

Otro de las zonas restringidas de manera "artesanal".

Una de ellas es pintar de amarillo puentes que no conducen a garajes con la idea de "restringir" el estacionamiento en el lugar. No hay disposición municipal que habilite a particulares a "pintar" zonas que no sean garajes para prohibir el estacionamiento. Sin embargo, ocurre.