Dios no ha muerto ¡está vivo en vos!

Nos ignoramos hasta lograr saber lo que hacemos sentir.

Dios salva en el vínculo al vínculo. En nosotros a nosotros.

El Vía Crucis es una oración que reconoce que el lugar del otro es un espejo en el que aprender a mirarnos y mirados. Al mirar a Jesús mirado y mirándonos.

¿Cómo nos miramos?

“Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo: «Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan; ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad» Evangelio según san Lucas (23,13-16)

Ilustración de Lisandro Ruiz

“No fue así. No te dejó en libertad. Sin embargo, hubiera podido ser diferente. Es el dramático juego de nuestra libertad. Aquello por lo cual, Señor, tanto nos estimaste. Diste confianza a Herodes, a Pilato, a amigos y a enemigos. Eres irrevocable en la confianza con la que te pones en nuestras manos. Podemos obtener de ella maravillas: liberando a quien es acusado injustamente, profundizando en la complejidad de las situaciones, contrastando los juicios que matan” -nos invita a VerFrancisco-.

Ilustración de Lisandro Ruiz

¿Encontramos nuestra mirada según como nos miran?

Creer es el instante en el que nuestra mirada es como Dios nos mira.

La cruz es el ánimo que nos sobrepasa hasta descubrirnos prójimo.

El prójimo es como te hacés prójimo.

Una mujer espera como nadie había esperado.

María. Una madre…

Como miramos la cruz podemos ver.

Nos hacemos tan simples como nos reconocemos en el lugar del otro.

¡Soy como soy contigo! Ilustración de Lisandro Ruiz

Como uno retorna a sí mismo después de la decepción es como necesitamos creer.

Creer da lugar al otro.

En lo que mires te mirarás…

En lo que encuentres te encontrarás…

Y me reconocerás tal como te reconocés…

Lo que podemos creer es lo que podemos pedir.

Fe es darse cuenta de cómo Dios cree en nosotros.

¿Tenés fe? Me das…

Nos conocemos tal como aprendimos a creer. Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.