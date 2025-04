Vasectomía: mitos, verdades y qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual

En las últimas horas, la vasectomía volvió a estar en el ojo de la tormenta por las declaraciones de reconocidos personajes del país y Mendoza a través de interacciones con sus seguidores en Instagram. Por un lado, Thiago Medina explicó los motivos por lo que no se hizo el procedimiento después del nacimiento de sus hijas. “¿Te fuiste a hacer la vasectomía?”, preguntó una seguidora. “No. La última vez que fui me dio miedo y no me la hice”, contestó el exparticipante de Gran Hermano y pareja de Daniela Celis.

En la otra vereda, el influencer mendocino Franco Fusari contó su experiencia en redes sociales. “Háganse la vasectomía y alivien la carga hormonal de sus esposas. Además de la responsabilidad reproductiva”, escribió en un historia junto a una foto en el hospital. Además, dejó abierto el diálogo con sus seguidores a través de una caja de preguntas donde escribió: “Inserte su duda sobre este procedimiento”.

En el diálogo con los internautas, Fusari explicó que la intervención médica duró 45 minutos, que requirió anestesia total y que solo necesitó un día de reposo absoluto para recuperarse y seguir con su vida normal.

La vasectomía es muy elegida entre hombres mayores de 30 años que ya tienen hijos. (MDZ)

Con respecto al dolor, Fusari dijo que es “un poco molesto el primer día” y que si quiere volver a tener hijos sería a través de inseminación. Además, aclaró que la decisión la tomó con su pareja y que dos hijos le parecen una cantidad suficiente para ejercer una crianza responsable.

Mitos y verdades de la vasectomía

En cuanto a las dudas y fantasmas que giran alrededor de la vasectomía, desde el Centro Urológico Mendoza realizan una gran campaña informativa en redes sociales para difundir los detalles de la intervención.

“La vasectomía es una modalidad de control de la natalidad masculino que corta la provisión de espermatozoides al semen. Se realiza mediante el corte y cierre de los conductos que transportan los espermatozoides. La vasectomía tiene un bajo riesgo de inconvenientes y, por lo general, se puede realizar en el ámbito ambulatorio con anestesia local”, explicaron desde el centro médico.

La vasectomía en una cirugía ambulatoria con bajo riesgo de complicaciones.

Detalles

La vasectomía es 99% eficaz en la prevención del embarazo.

El costo de una vasectomía es mucho menor que el costo de una esterilización femenina.

es mucho menor que el costo de una esterilización femenina. No afecta el deseo ni el rendimiento sexual.

No causa daño permanente a los órganos genitales.

No aumenta el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer.

No causa un dolor intenso.

No influye en la erección.

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, los especialistas aclararon que la vasectomía evita los embarazos pero no protege contra las ETS, por lo tanto, es muy importante utilizar preservativos.