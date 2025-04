Sorprende el dato de cuántos empleados creen estar más capacitados que sus jefes

Según la nueva edición del estudio Líderes o Jefes de Bumeran, la app especializada en empleo de Latinoamérica, el 77% de las personas trabajadoras en Argentina consideró renunciar a su trabajo debido a una mala relación con su jefe. Este dato representa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a 2024 y de 25 puntos en comparación con 2023.

La tendencia también se repite en otros países de la región: en Chile el 83% indicó que alguna vez pensó en renunciar a su trabajo por el vínculo con sus superiores; el 72% en Ecuador; y el 71% en Panamá y Perú.

En Argentina, además, el 64% de los talentos no considera a su superior como líder, lo que representa un aumento de 6 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el 58% de los encuestados compartía esta percepción.

“La tendencia sigue en ascenso y confirma una realidad cada vez más determinante: la relación con los líderes es un factor clave en la permanencia de los talentos en un empleo. En esta edición del estudio, el 77% de los argentinos afirmó haber considerado renunciar por la mala relación con su jefe, lo que representa un incremento de 7 puntos porcentuales respecto a 2024 y de 25 puntos desde 2023. Además, el 64% no considera a su superior como líder. Estos datos refuerzan la necesidad urgente de transformar el rol de los jefes para que se transformen en verdaderos líderes que inspiren, motiven y acompañen el crecimiento de sus equipos”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Líderes o jefes es un estudio de Bumeran en el que participaron 2891 personas trabajadoras y especialistas en HR de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora el liderazgo dentro del ámbito laboral y sus efectos.

El 52% de los talentos describe la relación con sus superiores como regular o mala; mientras que para el 48% es buena o muy buena. La percepción negativa se consolidó en el último año, ya que en 2024 el 57% tenía una opinión positiva.

Entre quienes tienen una percepción negativa, el 50% señala que su jefe o jefa no escucha sus necesidades; el 48% menciona que no recibe el apoyo esperado; y el 47% menciona que no confía lo suficiente su personal o en el resto del equipo.

En relación a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 64% destaca la importancia de que escuche las necesidades y contribuya al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo; mientras que el 58% menciona que confíe en ellos y les brinde autonomía.

El 83% de las personas trabajadoras en Argentina considera tener las cualidades necesarias para convertirse en líder. Sin embargo, es el país de la región donde menos personas consideran tener esta capacidad: en Panamá el 96% cree poder ser un líder; en Perú, el 95%; en Ecuador, el 89% y en Chile, el 87%. Además, esta tendencia disminuyó respecto a 2024, cuando el 89% pensaba que podía tener la posición de líder.

Entre aquellos que desean tener la posibilidad de liderar, el 69% desea hacerlo para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos; el 66% para contribuir al crecimiento y éxito de la organización; y el 64% para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional.

El 85% de los profesionales en Recursos Humanos considera que la capacidad para inspirar y motivar a su equipo es una característica fundamental que debe poseer un buen líder; mientras que el 82% opina que lo es la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva; y el 69% destaca la visión clara para establecer metas y objetivos, y la honestidad y transparencia en sus acciones y decisiones.

El 66% de los especialistas en Recursos Humanos considera que el liderazgo en su organización es regular o deficiente; mientras que para el 34% es excelente o bueno. La tendencia negativa se repite en Panamá, con el 69%; Chile, con el 59%; y Perú, con el 56%; mientras que en Ecuador con el 61% la mayoría tiene una percepción positiva de los líderes de su organización.